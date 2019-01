Det israelske militær er ved at afslutte en langvarig operation langs grænsen til Libanon.

Israelske styrker har fundet en sjette og sidste tunnel, som militante islamister fra Hizbollah har gravet under grænsen mellem Libanon og Israel for at kunne angribe israelerne.

Dermed er det israelske militær ved at afslutte en langvarig operation langs grænsen til Libanon.

En talsmand for de israelske styrker, oberst Jonathan Conricus, siger, at den sidste fundne tunnel løber hundredvis af meter ind på israelsk territorium fra et hjem i Libanon.

Israel indledte "Operation Nordligt Skjold" tidligt i december for at spore og ødelægge, hvad det kaldte et stort netværk af Hizbollah-tunneler i grænseområdet til Libanon.

Conricus siger, at den sidst fundne tunnel er gravet 55 meter under jordens overflade fra den libanesiske grænseby Ramyeh. Tunnelen løber 800 meter på libanesisk territorium og også "dusinvis af meter" i Israel.

I tunnelen er der bygget trapper, et skinnesystem og en bred passage, som gør det muligt at medbringe udstyr og et stort antal mænd.

- Tunnelen vil blive ødelagt i de kommende dage, siger Conricus, som fastslår, at der stadig findes flere tunneler på den libanesiske side af grænsen.

Men fundet af den sjette tunnel indebærer, at den omfattende israelske operation indstilles i de kommende dage.

- Vi har opnået det mål, som vi stillede os for halvanden måned siden. I henhold til vores efterretninger er der ikke flere tunneler, som løber ind under grænsen.

Israel og FN har påpeget, at tunnelerne er imod en våbenhvileresolution, som bragte en ødelæggende krig mellem Israel og Hizbollah til en afslutning i 2006.

Israel havde på forhånd rundsendt varslinger om, at tunnelerne ville blive ødelagt til de relevante lokale myndigheder. Hæren advarede mod, at nogen nærmede sig tunnelerne fra den libanesiske side af grænsen.

FNs fredsbevarende mission UNIFIL har haft indsat ekstra soldater og kommunikationsgrupper ved grænsen.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har tidligere sagt, at den shiamuslimske Hizbollah-milits i nabolandet har lukket våbenfabrikker, hvor den islamistiske bevægelse producerede missiler.

Lukningen af fabrikkerne, hvor missilerne blev gjort præcisionsstyrede, skete, efter at Israel i september afslørede de steder, hvor missilerne blev ombygget.

Hizbollahs styrke er vokset betragteligt i de senere år - særligt efter militsen har været i kamp i Syrien, hvor Hizbollah-styrker har kæmpet mod Islamisk Stat.

