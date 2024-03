31 familier har af Israels militær fået beskeden om, at deres pårørende er blevet dræbt i fangenskab.

Det israelske militær har erklæret en række af de gidsler, som sidste år blev kidnappet af den militante palæstinensiske gruppe Hamas, for døde. De pårørende er således blevet underrettet.

Det oplyser militærets talsperson Daniel Hagari tirsdag til en pressebriefing, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Vi har underrettet 31 familier om, at deres kære, som blev holdt som gidsler, ikke længere er i live, og vi har bekræftet deres dødsfald, siger han.

Det står kun klart, at der er tale om 31 familier, der er blevet kontaktet om dødsfald, og ikke om der ligeledes er tale om 31 gidsler.

- Til resten af familierne har vi fremlagt alle de verificerede oplysninger, vi har, omkring (gidslernes red.) skæbne og tilstand. Vi fortsætter med at arbejde imod at skabe omstændigheder, der kan få alle gidslerne hjem, siger Daniel Hagari.

Den 7. oktober udførte Hamas et overraskelsesangreb i Israel, hvor 1200 personer blev slået ihjel, og omkring 240 personer blev kidnappet.

Israel har modsvaret angrebet med en invasion af Gazastriben, hvor mindst 27.000 personer ifølge de lokale sundhedsmyndigheder, som Hamas kontrollerer, er blevet dræbt.

Tidligere tirsdag skrev den amerikanske avis The New York Times, med henvisning til en fortrolig israelsk vurdering af situationen, at 31 gidsler er døde siden overraskelsesangrebet den 7. oktober.

Nogle af gidslerne blev slået ihjel under selve angrebet, men deres lig blev bragt med til Gaza-striben. Deres dødsfald blev ikke bekræftet med det samme, og de har derfor været talt med som gidsler.

Den 24. november begyndte en aftalt våbenhvile mellem Israel og Hamas. I løbet af syv dage blev 105 gidsler her frigivet af Hamas, mens Israel til gengæld løslod 240 palæstinensere fra israelske fængsler.

/ritzau/