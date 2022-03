Avishai Yehezkel gjorde, hvad han kunne for at redde sin toårige søns liv.

»Han var en ganske særlig mand. Han beskyttede sit barn med sin egen krop,« fortæller broren Ovadia Yehezkel nu.

Men det kostede den 29-årige israeler livet. Det skriver Times of Israel.

For Avishai Yehezkel blev tirsdag et af fem ofre for et terrorangreb, da en mand begyndte at skyde omkring sig på åben gade i Tel Aviv-forstaden Bnei Brak.

Politi var efterfølgende massivt til stede. Foto: NIR ELIAS

Vidner har fortalt, at den sortklædte gerningsmand begyndte at skyde mod lejlighedsbalkoner og derefter mod folk i biler og på gaden.

Her skulle Avishai Yehezkel angiveligt være gået en tur med sin toårige søn i klapvogn for at få ham til at sove.

I stedet blev faren ramt af kugler, da han forsøgte at skærmet barnet, der blev efterladt alene på gaden.

»På mirakuløs vis overlevede drengen, men vi har endnu ikke fordøjet tabet (af Avishai Yehezkel, red.). Han er uden tvivl en martyr,« siger broren Ovadia Yehezkel til radiostationen Kol Chai.

Den afdøde familie efterlader sig desuden sin hustru, der er gravid med parrets andet barn.

Gerningsmanden blev selv dræbt af politiet.