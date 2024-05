Israel har iværksat en undersøgelse af angreb på Rafah i det sydlige Gaza, hvor mindst 45 personer omkom.

Foreløbige meldinger peger på, at et israelsk angreb rettet mod Hamas-mål i byen Rafah i det sydlige Gaza antændte en brand søndag aften, og at civile omkom i forbindelse med branden.

Sådan lyder det mandag fra Avi Hyman, der er talsperson for Israels regering. Det skriver Reuters.

Tidligere skrev Reuters, at en israelsk undersøgelse viste, at det israelske luftangreb førte til en brand, som kostede civile palæstinensere livet.

Men der foreligger altså endnu ingen konklusioner fra israelsk side.

- Ifølge foreløbige beretninger brød en brand ud efter angrebet, hvilket ser ud til at have kostet civile liv.

- Civile dødsfald er meget sørgelige, men dette er krigen, som Hamas ønskede og påbegyndte, siger Avi Hyman ifølge Reuters.

Rafah ligger i den sydlige del af Gazastriben, som har været udsat for intensive israelske bombardementer.

Det er ifølge Israel sket i jagten på Hamas-krigere.

Den væbnede bevægelse angreb Israel 7. oktober 2023 og slog omkring 1200 mennesker ihjel samt tog 250 gidsler ifølge israelske optællinger.

Mandag oplyser Sundhedsministeriet i Gaza, der er kontrolleret af Hamas, at mindst 45 palæstinensere søndag blev dræbt i en omfattende brand i en teltlejr.

Mere end halvdelen er ifølge ministeriet kvinder, børn og ældre.

Det tilføjes, at dødstallet sandsynligvis vil stige, da flere mennesker, der blev fanget i branden, er i kritisk tilstand med alvorlige forbrændinger.

Fredag beordrede Den Internationale Domstol (ICJ) Israel til at stoppe sin offensiv i Rafah i den sydlige del af Gazastriben.

Alligevel har Israel fortsat angrebene.

ICJ er FN's øverste domstol. Men den har ikke magtmidler til at gennemtrumfe afgørelser.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har mandag fordømt det israelske angreb i Rafah.

- Forfærdet over nyheder, der kommer ud fra Rafah om israelske angreb, der dræber snesevis af fordrevne personer, herunder små børn.

- Der er ikke noget sikkert sted i Gaza. Disse angreb skal stoppe med det samme, skriver han på X.

Den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, har mandag ligesom flere af sine kolleger bedt Israel respektere afgørelsen fra ICJ.

- Den humanitære folkeret gælder for alle - også den israelske krigsførelse, siger hun ifølge Reuters.

Israels militær har ifølge Reuters udtalt, at søndagens luftangreb, der byggede på "præcise efterretninger", havde elimineret blandt andre Hamas' stabschef for Vestbredden.

/ritzau/