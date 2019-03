Hamas-træningslejr er et af de ramte mål i Gazastriben, hvor Israel har indledt gengældelse for raketangreb.

Israel angriber mandag eftermiddag flere mål i Gazastriben, meddeler Israels militær.

Det sker, efter at en raket, der blev affyret fra Gaza mod Israel mandag morgen, slog ned i et hus uden for Tel Aviv.

Øjenvidner fortæller, at der høres eksplosioner i den palæstinensiske enklave mandag eftermiddag.

Militæret skriver i en meddelelse, at det har "indledt angreb mod Hamas-terrormål over hele Gazastriben".

En sikkerhedskilde i Gaza siger til nyhedsbureauet AFP, at der har været mindst to angreb mod et sted i den vestlige del af Gazastriben, der tilhører Hamas-bevægelsens militære gren.

Ifølge palæstinensiske kilder og medier er også en af den militante bevægelses træningslejre i den nordlige del af Gazastriben ramt.

Der er ikke umiddelbart meldinger om dræbte eller sårede.

De pågældende mål var formentlig blevet evakueret. Hamas fik et varsel om, at der var israelske angreb på vej.

Tidligere på dagen varslede den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, at der ville komme en markant reaktion fra israelsk side efter raketangrebet fra Gaza tidligere på dagen.

Netanyahu er mandag i Washington, hvor han mødes med USA's præsident, Donald Trump. Men Netanyahu har afkortet sit besøg og vender hjem til Israel tidligere end planlagt på grund af raketangrebet.

Under en pressekonference med Trump mandag i Washington understreger han, at "Israel ikke vil tolerere" denne "onde aggression".

- Israel vil gøre, hvad der kræves, for at forsvare sit folk, siger han.

Raketten blev tidligt mandag morgen affyret fra Gaza mod Israel. Den slog ned i et hus nord for Tel Aviv.

Syv mennesker i huset blev såret. Israels militær siger, at raketten blev affyret af Hamas, men i Gaza har Hamas afvist at kende til den.

/ritzau/Reuters