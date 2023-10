Det var ikke kun store dele af verden, der blev overrasket over weekendens voldsomme Hamas-angreb på Israel.

Det gjorde Israel også selv. Og der er tale om en gigantisk brøler af sikkerhedstjenesterne i en nation omgivet af fjender. Det slår eksperter fast.

De kom fra tunneler, de kom flyvende fra luften i paragliders, de kom kørende gennem opskårede hegn, de kom fra havet.

Tusindvis af kampberedte Hamas-terrorister formåede lørdag morgen i en velkoordineret aktion at indtage store områder i det sydlige Israel, mens raketter væltede ned i enorme antal over en række israelske byer.

Og umiddelbart var der intet til at stoppe dem fra at indtage hele bosættelser, hvor de udførte en reel massakre på civile.

For Israel blev taget på sengen. Fuldstændig uforberedt på det, der udspillede sig.

»Lige nu spørger israelerne sig selv, hvordan det her kunne ske. Det er vildt, at et angreb af den her størrelse kunne finde sted,« siger Jacob Kaarsbo. Han er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Nu er han senioranalytiker ved Tænketanken Europa.

»De israelske efterretningstjenester har virkelig fejlet,« uddyber han.

Festivalgæster i det sydlige Israel måttet flygte for livet, da Hamas igangsatte sit angreb lørdag morgen. Foto: Video Obtained By Reuters/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Festivalgæster i det sydlige Israel måttet flygte for livet, da Hamas igangsatte sit angreb lørdag morgen. Foto: Video Obtained By Reuters/Reuters/Ritzau Scanpix

Normalt er de israelske myndigheder og efterretningstjenester ganske opmærksomme på, hvad der finder sted i de palæstinensiske områder.

Men spørger man Kenneth Buhl, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, så tyder meget på, at Israel slet ikke havde forestillet sig, at det, der skete i weekenden, kunne finde sted.

»Det er et kæmpe svigt fra de israelske efterretningstjenester. Det indrømmer de også,« siger Kenneth Buhl.

»Tidligere har Israel fået et varsel, der er blevet skudt raketter af eller noget lignende inden et angreb. Det har de ikke fået denne gang,« siger han om en del af forklaringen.

Men så kommer den formentlig største fejl fra israelsk side.

»I Israel har man undervurderet sin fjende. Og det er det farligste, man kan gøre. De har simpelthen ikke troet, at Hamas kunne det her,« siger Kenneth Buhl.

For Jacob Kaarsbo at se så går fejlene hele vejen op til toppen af den israelske stat.

Hele vejen op til premierminister Benjamin Netanyahu.

»Der er en stor bitterhed over Netanyahu. Der er mange i Israel, som har stemt på ham, da han slog sig op på at være garant for Israels sikkerhed,« siger Jacob Kaarsbo.

»Det har vi så set, at han ikke er,« uddyber han.