Israels militær bekræfter, at dets styrker udfører en aktion på Al-Amal-hospitalet i byen Khan Younis i Gaza.

Israelske styrker er fredag trængt ind på et hospital i byen Khan Younis, der ligger i den sydlige del af Gaza og har været belejret i ugevis.

Det oplyser Palæstinensiske Røde Halvmåne (PRCS), som driver hospitalet.

- Besættelsesmagtens styrker stormede Al-Amal-hospitalet og begyndte at gennemsøge det. Vi finder det svært at kommunikere med vores bemanding inde på hospitalet, lyder det i en udtalelse fra PRCS.

Den israelske hær har bekræftet, at dets styrker udfører en aktion på hospitalet.

- Baseret på efterretninger, der indikerer, at Hamas udfører terroraktiviteter inde på Al-Amal-hospitalet i Khan Younis, er en afsøgnings- og rydningsoperation iværksat for at lokalisere terrorister og afvikle terrorinfrastruktur i området, oplyser hæren.

PRCS siger også, at de israelske styrker har anholdt otte af dets ansatte på hospitalet. Blandt alle de anholdte er "fire læger og derudover fire sårede individer og fem ledsagere til patienter", oplyser PRCS på det sociale medie X.

Al-Amal har dannet bagtæppe for hårde kampe mellem israelske styrker og militante fra Hamas.

Røde Halvmåne har meldt om "intens artilleribeskydning og voldsom skudveksling" omkring hospitalet torsdag.

Organisationen har de seneste dage flere gange anmodet om forsyninger og beskyttelse. Der meldes om akut mangel på ilt, medicin og brændstof til at holde hospitalet i gang.

Tidligere på ugen oplyste Røde Halvmåne, at omkring 8000 personer, der har søgt ly på Al-Amal og organisationens nærliggende hovedkontor i Khan Younis var blevet evakueret.

En video delt af organisationen viser en læge, der kører en ældre kvinde gennem en ødelagt gade på en hospitalsseng.

Omkring 40 fordrevne, 80 patienter og 100 ansatte var ifølge PRCS i mandags fortsat på hospitalet.

Hospitaler har ret til særlig beskyttelse under krigens regler, men de er gentagne gange blevet angrebet i Gaza i løbet af de seneste fire måneder.

Der er ingen fuldt funktionelle hospitaler tilbage i det palæstinensiske område, oplyste FN onsdag. Lidt mere end en tredjedel af dem opererer på nedsat blus.

Israels hårde angreb både fra luften, havet og til land har dræbt mindst 27.947 personer ifølge sundhedsministeriet i det Hamas-styrede Gaza.

Krigen brød ud, da militante fra Hamas 7. oktober angreb Israel. Angrebet resulterede ifølge israelske tal i, at 1160 personer mistede livet.

/ritzau/AFP