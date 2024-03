Flere end 50 lande skal vurdere konsekvenserne af Israels politik i de besatte palæstinensiske områder.

Den israelske besættelse af palæstinensiske områder skal erklæres ulovlig og bør stoppe "straks, fuldstændigt og ubetinget".

Sådan lyder det fra Det Palæstinensiske Selvstyres udenrigsminister, Riyad al-Maliki, som mandag taler under en høring ved Den Internationale Domstol (ICJ) i den hollandske by Haag.

- Palæstinenserne har gennemlevet kolonialisme og apartheid. Disse ord gør nogle rasende. De burde blive rasende på grund af den virkelighed, som vi gennemgår, siger Riyad al-Maliki.

Domstolen er det øverste retsinstans i FN-systemet.

Hele ugen afholdes der høringer om de retlige konsekvenser af Israels besættelse af de palæstinensiske områder.

52 lande - herunder USA og Rusland - ventes at afgive forklaring. Det er flere lande end ved tidligere tilsvarende høringer.

- Det er på tide at gøre en ende på de dobbeltstandarder, som har holdt vores folk fanget alt for længe, siger den palæstinensiske minister.

Palæstinensere har ofte beskyldt Israel for at udsætte det palæstinensiske folk for apartheid. Argumentet er, at israelere og palæstinensere behandles forskelligt af de israelske myndigheder.

Konkret er der eksempelvis forskel på palæstinenseres og israeleres rettigheder på Vestbredden.

Israelere, der bor i bosættelser på Vestbredden, kan stemme ved israelske valg, har adgang til statslige ydelser fra Israel og kan rejse frit mellem Israel og Vestbredden.

Det gælder ikke palæstinensere, der hører under Det Palæstinensiske Selvstyre. De kan ikke rejse ind i Israel uden særlig tilladelse eller benytte sig af statslige israelske tilbud.

Tilbage i december 2022 bad FN's Generalforsamling ICJ om at lave en vejledende udtalelse vedrørende de lovmæssige konsekvenser af Israels praksisser og politik i de besatte palæstinensiske områder.

Udtalelsen skal laves på baggrund af de aktuelle høringer.

Der er tale om en separat sag, som føres uafhængigt af en anden sag ved FN-domstolen, der vedrører Israels behandling af palæstinenserne.

I den anden sag har Sydafrika beskyldt Israel for at begå folkemord under den verserende krig i Gaza.

Den Internationale Domstol har ifølge Reuters mandag offentliggjort en udtalelse fra Israel, som blev skrevet i juni 2023.

Her argumenterer Israel for, at en udtalelse fra ICJ vil skade arbejdet for at finde en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Israel har holdt Vestbredden samt Østjerusalem besat siden 1967 efter seksdageskrigen. De israelske myndigheder kontrollerer grænserne mellem Vestbredden og Israel administrerer desuden dele af området.

Andre dele af Vestbredden er under Det Palæstinensiske Selvstyres administration.

Endelig er der områder, som administreres af Det Palæstinensiske Selvstyre, men hvor palæstinensere og israelere er fælles om sikkerheden.

Desuden kontrollerer Israel grænserne mellem Gaza og Israel samt luftrummet og farvandet ud for Gazastriben. Dog var israelske myndigheder og soldater ikke til stede inde i Gaza før krigen, der brød ud i oktober.

/ritzau/AFP