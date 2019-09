Iranerne ødelagde hemmeligholdt atomanlæg, men først da det blev opdaget, siger Israels premierminister.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, beskylder Iran for at have et ikke tidligere oplyst "atomanlæg".

I en udtalelse til journalister mandag siger den israelske regeringsleder, at atomanlægget er blevet opdaget i materiale, som Israel kom i besiddelse af fra et iranske atomart lager sidste år.

Netanyahu fremviste et satellitfoto fra juni af anlægget i den sydlige Fars-provins - i området Abadeh. Han siger, at anlægget blev ødelagt af iraneren i juli, da de fandt ud af, at stedet var blevet opdaget.

Den israelske premierminister er en indædt modstander af den internationale atomaftale med Iran. Netanyahu insisteret på, at Iran fortsat forsøger at udvikle atomvåben.

Dette bliver afvist fra iransk side.

- Israel ved, hvad I gør, Israel ved, hvornår I gør det og Israel ved, hvor I gør det, siger Netanyahu.

Iran meddelte i weekenden, at det har taget en række avancerede centrifuger i brug til berigelse af uran, hvilket er et brud på atomaftalen fra 2015.

Behrouz Kamalvandi, der er talsmand for Irans atomagentur, offentliggjorde landets seneste tiltag på et pressemøde lørdag.

Her hed det samtidig, at iranerne kun giver Europa begrænset tid til at komme med et forslag, der kan redde atomaftalen. Det er en advarsel, som Iran også tidligere har annonceret.

Iran siger, at det ikke har tillid til EU's engagement i aftalen.

Iran siger, at det nu er i stand til at berige uran til over 20 procent. Årsagen er, at det igen har taget nogle mere avancerede centrifuger i brug. Aktiveringen af dem er et brud på aftalen.

Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - samt Tyskland.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod Iran.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj sidste år USA ud af atomaftalen og har siden udvidet sanktionerne mod Iran.

/ritzau/AP