Hverken i Gaza eller Israel er der meldinger om skader efter raketangreb og efterfølgende israelsk reaktion.

Israelske fly har rettet luftangreb mod flere mål i Gazastriben søndag aften. Det oplyser en palæstinensisk sikkerhedskilde.

Det sker, efter at Israel har meldt om tre raketangreb fra Gaza mod israelsk jord.

Der er ikke umiddelbart meldinger om skader på nogen af de to sider.

Israels militær meddeler, at dets fly har rettet angreb mod "underjordisk infrastruktur, der tilhører terrororganisationen Hamas".

- Tidligere i aften blev der affyret tre raketter fra Gazastriben mod Israel, lyder det i meddelelsen fra militæret.

Israelske medier skriver, at to af de tre raketter ramte på et åbent område og ikke forårsagede skade på hverken mennesker eller bygninger.

Den tredje blev stoppet af det israelske raketforsvarssystem, oplyser hæren.

Der er ikke umiddelbart nogen gruppe, der har taget skylden for raketangrebet.

I de seneste par uger har der været enkelte raketangreb, som ifølge Hamas er en advarsel til Israel om ikke at gå videre med planerne om at annektere dele af den palæstinensiske Vestbred.

Det vil ifølge den islamistiske bevægelse være "en krigserklæring".

Den israelske regering under ledelse af premierminister Benjamin Netanyahu har varslet, at den vil annektere op mod en tredjedel af det palæstinensiske område.

Denne plan indgår i en større amerikansk fredsplan, der blev fremlagt i januar.

Planen har fået kritik, ikke blot fra palæstinenserne men også fra en række europæiske lande.

/ritzau/AFP