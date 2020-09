Mindst to personer er sårede i det sydlige Israel efter raketangreb fra Gaza. Israel har igangsat reaktion.

Et israelsk fly har tidligt onsdag morgen indledt et raketangreb i Gaza. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge vidner er en træningsbase, der er ledet af den militante palæstinensiske Hamas-gruppe, blevet ramt i angrebet. Det fremgår ikke, om der er sårede.

Angrebet sker, ikke engang et døgn efter at Israel underskrev aftaler om diplomatiske forbindelser med De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain. Med aftalerne anerkender de to golfstater den jødiske stat.

Kort inden underskrifterne blev sat på papiret i Washington D.C., var der et raketangreb fra Gaza ind over Israel.

Sidenhen er der ifølge nyhedsbureauet AFP kommet meldinger om, at mindst to mennesker blev såret i angrebet, som ramte i den sydlige del af Israel.

Aftalerne mellem Israel og golfstaterne er kommet i stand efter mægling fra USA's præsident, Donald Trump, og hans administration. De blev underskrevet ved en ceremoni i Det Hvide Hus tirsdag.

Både Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Donald Trump opfatter det som fredsaftaler.

Men aftalerne falder ikke i god jord hos palæstinenserne. De mener, at aftalerne truer det arabiske sammenhold mod Israel.

Eksempelvis har den palæstinensiske selvstyreformand, Mahmoud Abbas, betegnet tirsdagens underskrivelse af aftalerne med golfstaterne som "en sort dag".

Aftalen er heller ikke faldet i god jord hos Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO), der har beskyldt parterne for at "forråde den palæstinensiske sag".

Også Hamas fordømmer aftalen.

Israel blev oprettet i 1948. Landet har indtil tirsdag kun haft fredsaftaler og diplomatiske forbindelser med to arabiske lande, nemlig nabolandene Egypten og Jordan.

Ellers har de 22 lande i Den Arabiske Liga stået fast på deres afvisende politik over for Israel.

/ritzau/