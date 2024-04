Tidlig mandag morgen meldte Gazas Sundhedsministerium ud, at Israel efter to ugers belejring har trukket sig ud af al-Shifa-hospitalet i Gaza Striben.

Det bekræftes af de israelske forsvarsstyrker, IDF, som i første omgang rykkede ind på hospitalet, fordi de mente, at terrorgruppen Hamas brugte det som kommandocentral.

I en officiel udmelding fortælles det, at de i løbet af de to ugers kampe har dræbt over 200 bevæbnede palæstinensere. Hamas har også tidligere bekræftet, at der har været kampe mod israelske tropper på hospitalet, men har dog benægtet, at det skulle være en kommandocentral.

Jotam Confino, B.T.s Mellemøstkorrespondent, mener, at den hårde kamp om hospitalet tyder på, at Israel udtaler sig lige optimistisk nok, når de siger, at de har militær kontrol over det nordlige Gaza, hvor hospitalet ligger.

»Det kan vi jo se ikke passer,« slår han fast.

Den netop overståede militæraktion på al-Shifa er da heller ikke den første, siden Israel erklærede Hamas krig.

Tilbage i november trængte israelske tropper ligeledes på hospitalet – også den gang gik beskyldningerne på, at Hamas brugte det som kommandocentral.

Af samme grund vil Jotam Confino heller ikke udelukke, at Hamas vil bruge al-Shifa igen, nu hvor Israel har trukket sig ud.

»Det kan ikke afvises. Det er kun i Hamas' interesse at bruge al-Shifa og andre hospitaler, for det er kun Israel, der bliver holdt ansvarlige. Så vidt jeg kunne se, nævnte WHO ikke Hamas i deres seneste rapport om hospitalet.«

At Israel har været nødt til at rydde al-Shifa ikke blot én, men to gange – og muligvis må gøre det igen i fremtiden – er også er udtryk for, hvor svært de får ved at nedkæmpe Hamas, mener Jotam Confino.

»Det bliver mere end svært at udrydde Hamas, og de (Israel, red.) får aldrig slået dem allesammen ihjel, fordi der hele tiden bliver ved med at komme nye til, som slutter sig til kampen.«

7. oktober sidste år udførte Hamas flere terrorangreb i Israel. Efterfølgende erklærede Israel krig mod terrororganisationen.