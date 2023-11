Det britiskejede fragtskib 'The Galaxy Leader' blev søndag kapret af militærpersoner ved hjælp af en helikopter i Det Røde Hav.

Det fortæller skibets ejer, rederiet Galaxy Maritime Ltd, mandag i en udtalelse.

»Vi mistede efterfølgende kontakten til skibet,« lyder det.

Den yemenitiske Houthi-milits, som blandt andet er støttet af Iran, påstår at stå bag og delte mandag aften en dramatisk video, som angiveligt viser kapringen af ​​skibet.

Videoen viser tilsyneladende en helikopter, der kommer flyvende ind, inden den lander på skibets dæk.

Videoen viser derefter angiveligt fra et førstehåndsperspektiv en række bevæbnede og uniformerede mænd, som springer ud af helikopteren og arbejder sig op ad dækket med hævede automatvåben.

Her kaprer de angiveligt skibet. Foto: Skærmbillede fra videoen uploadet af Houthi-militsen Vis mere Her kaprer de angiveligt skibet. Foto: Skærmbillede fra videoen uploadet af Houthi-militsen

De bevæbnede mænd går derefter ind i skibets styrehus, hvor flere af de formodede besætningsmedlemmer opholder sig. På videoen ser besætningen ud til at være truet med våben.

Hverken billederne eller videoen er blevet verificeret af uafhængige kilder.

Israel bekræfter, at Houthi-militsen i Yemen har kapret et skib i Det Røde Hav, men siger, at det ikke har nogen forbindelse til Israel.

Ifølge Reuters befinder skibet sig nu i havnen i den yemenitiske by Hodeida.

Houthi-militsen siger, at de gik efter kontrollen over skibet, da det er israelsk - en påstand, der som sagt benægtes fra israelsk side.

Angiveligt er det en japansk virksomhed, som står for den daglige drift af skibet.

Japan siger nu, at de ønsker at forhandle med Houthi-militsen i Yemen.

Japan kommunikerer med Israel og har også taget direkte kontakt til houthierne og opfordrer kraftigt Saudi-Arabien, Oman, Iran og andre lande til at tilskynde houthierne til at løslade skibet og besætningsmedlemmerne, lyder det fra udenrigsminister Yoko Kamikawa.

Nyhedsbureauet AP skriver, at efterforskning i offentlige databaser viser, at skibet har en forbindelse til Ray Car Carriers, et firma grundlagt af Abraham 'Rami' Ungar, kendt som en af ​​Israels rigeste mænd.

Abraham 'Rami' Ungar siger til AP, at han er bekendt med hændelsen, men vil ikke kommentere sagen, før han får mere information om, hvad der skete.