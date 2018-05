Smider Bashar al-Assad ikke Irans militær ud af Syrien, koster det ødelæggelser, truer israelsk minister.

Jerusalem. Israel beder Syriens præsident, Bashar al-Assad, om at sende alle iranske styrker i Syrien hjem.

- Assad, smid iranerne ud. De hjælper dig ikke. Deres tilstedeværelse vil kun skabe problemer og ødelæggelser, siger forsvarsminister Avigdor Lieberman.

Iran har været en fast støtte af Assads styre i krigen, der brød ud i 2011.

Israels regering er i stigende grad bekymret over, at Irans militær med massiv tilstedeværelse i Syrien står tæt på grænsen til Israel.

- Vi er ikke rykket nærmere Irans grænse. Dem er dem, som kommer her, siger Lieberman.

Israel har i denne uge besvaret et iransk raketangreb i Syrien. Det er den værste militære konfrontation mellem de to ærkefjender under krigen i Syrien.

- Iran fordømmer på det kraftigste angrebene i Syrien. Stilheden fra det internationale samfund giver Israel mod på aggression. Syrien har ret til at forsvare sig, siger talsmand Bahram Qasemi i Irans udenrigsministerium.

Israel angreb Iran, efter at 20 raketter var blevet affyret mod israelske militæranlæg i Golanhøjderne. Israel har beskyldt Iran for at stå bag. Det har Iran ikke bekræftet.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har slået fast, at Iran har krydset en grænse, og det får konsekvenser.

- Vi vil ikke tillade, at Iran forskanser sig i Syrien, siger Netanyahu.

/ritzau/AP