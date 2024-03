Ifølge Israel er FNs organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA, infiltreret af Hamas.

Og nu vækker en overvågningsvideo opsigt – for den kan potentielt give Israel ret.

Det skriver The Washington Post, der har bragt overvågningsvideoen.

En video, der viser en mand i en sort trøje stige ud af en hvid bil. Sammen med en anden mand, der bærer en riffel, tager de en livsløs krop med sig i bilen.

En livsløs mand, som The Washington Post skriver er en israelsk soldat. Det gør de på baggrund af research, ansigtsgenkendelsesværktøjer, billeder på sociale medier og analyser fra to kriminaltekniske bileksperter.

Det står ikke klart, om manden er død, eller hvorfor de to mænd tager ham med.

Tilbage efterlader de sig flere genstande som en telefon og en hat, ligesom de lader andre skudramte personer på gaden ligge.

Dét, der vækker opsigt på videoen, er, at manden i den sorte trøje ifølge mediet skulle være én af de 12 navngivne personer, der står på Israels liste af personer ansat i UNRWA. De 12 personer er mistænkt for at være involveret i Hamas' angreb 7. oktober.

Ifølge Reuters har Jonathan Fowler, talsmand for UNWRA, udtalt, at organisationen ikke har mulighed for at verificere videoen og dermed fastslå, hvem personen i den sorte trøje er.

»Vi er ikke blevet præsenteret for nogen beviser fra de israelske myndigheder,« lyder det.

Konsekvensen af Israels anklager mod FN-organisationen, som udgør kernen af den humanitære indsats i Gaza, har indtil videre resulteret i, at en række lande har suspenderet støtten til UNRWA og dermed det krigshærgede område.

Ifølge FN er to millioner mennesker dybt afhængige af den humanitære indsats i Gaza, ligesom UNWRA arbejder under »ekstremt udfordrende forhold,« skriver Berlingske.

Den 7. oktober sidste år udførte Hamas et overraskelsesangreb i Israel, hvor 1200 personer blev slået ihjel, og omkring 240 personer blev kidnappet.

Siden er mere end 28.000 blevet dræbt i Gaza, herunder tusindvis af børn, ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, der er kontrolleret af Hamas.

En stor del af Gazastriben ligger desuden i ruiner efter Israels modangreb mod Hamas, mens det israelske militær, IDF, ad flere omgange har sendt millioner på flugt mod syd.

Det er ikke mindst tilfældet i øjeblikket, hvor Israel nu vil evakuere Rafah, Gazas sydligste punkt, hvor mere end 2,3 millioner befinder sig for nuværende. Mange af dem internt fordrevne.

En evakuering, både FN og EU advarer imod:

»Vi er ekstremt bekymrede for civilbefolkningens skæbne i Rafah,« udtalte FNs talsmand, Stéphane Dujarri, om Israels plan fredag:

»Det ville have katastrofale konsekvenser og forværre den i forvejen alvorlige humanitære situation og de uudholdelige civile tab.«