En syrisk militærdrone, som nærmede sig Golanhøjderne, blev søndag forsøgt nedskudt af israelerne.

København/Tel Aviv. En drone, som israelsk militær søndag forsøgte at skyde ned med et missil, var en del af igangværende operationer for det syriske militær i det sydlige Syrien.

Det oplyser en kommandør for den alliance, der støtter den syriske præsident, Bashar al-Assad, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Israel affyrede søndag et missil mod dronen, fordi den havde kurs mod det israelskkontrollerede område Golanhøjderne.

- Den israelske hær vil ikke tillade, at Israels luftrums suverænitet bliver krænket og vil arbejde for at forhindre alle forsøg på at skade landets civile, siger en talsperson fra Israels militær ifølge nyhedsbureauet dpa.

Missilet ramte ikke, men dronen trak sig tilbage, oplyser israelsk militær ifølge Reuters.

Golanhøjderne er et bjergområde i det sydvestlige Syrien. Det blev under Seksdageskrigen i 1967 besat af Israel, der senere annekterede området.

/ritzau/