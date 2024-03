Israel har tidligere anklaget FN-organ for palæstinensiske flygtninge UNRWA for at være infiltreret af Hamas.

Først var det 12 ansatte, men nu opjusterer Israel anklagerne om ansatte i FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA).

Israelske efterretninger viser efter sigende, at mere end 450 ansatte fra Hamas og Islamisk Jihad arbejder for FN-organet.

Det siger Daniel Hagari, der er talsperson for det israelske militær ifølge Reuters.

I starten af året, da anklagerne fra Israel første gang blev beskrevet, lød det, at 12 UNRWA-ansatte havde været involveret i Hamas' angreb mod Israel 7. oktober.

Her lød det videre, at Israel mente, at UNRWA er "infiltreret af Hamas".

- Ifølge efterretninger er mere end 450 terrorister, der hører til organisationer i Gazastriben mest Hamas, også ansat af UNRWA, lyder det i en udtalelse fra det israelske militær ifølge AFP.

Daniel Hagari siger ifølge Reuters, at det ikke er et tilfælde, han kalder det "systematisk".

Det israelske efterretninger er blevet delt med Israels internationale partnere - herunder FN - siger Hagari.

Israels anklager, der i første omgang dækkede 12 FN-ansatte, vakte stor opsigt og fik flere lande, heriblandt UNRWA's største donorer, til at suspendere støtten til organisationen.

De israelske angreb igennem knap fem måneder mod Hamas i Gaza har skabt en alvorlig humanitær situation, som UNRWA arbejder i døgndrift for at afhjælpe.

FN-organet udgør kernen i den humanitære indsats i Gaza.

Der er omkring 30.000 ansatte i UNRWA, som også arbejder i områder af Libanon, Jordan og Syrien. 13.000 er ansat i Gazastriben, hvor organisationen er den koordinerende kraft for nødhjælpsarbejdet.

Der sker aktuelt en større granskning af UNRWA, som skal gøre det internationale samfund klogere på, hvad der er op og ned i sagen.

Dels sker der en intern FN-ledet undersøgelse, som ser nærmere på anklagerne om, at ansatte skal have været involveret i angreb.

Samtidig er der blevet nedsat en uafhængig ekspertgruppe, som skal kortlægge, hvordan UNRWA sikrer den neutralitet, som forventes af et FN-organ. Her bistår blandt andet det danske institut for Menneskerettigheder.

/ritzau/