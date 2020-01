De seneste uger har en serie af større og mindre jordskælv rystet jorden under Thorbjörn bakke i Island. Nu frygter man, at det vil resultere i et vulkanudbrud.

Sker det, kan det have konsekvenser for en af landets største turistattraktioner.

Hver dag har jorden løftet sig cirka fire millimeter i området, og selvom rystelser i landskabet er forholdsvis normale, så er sådan en stigning ikke noget, man ofte ser. Det skriver det islandske medier RÚV.

Her er Thorbjörn bakke Foto: Google Maps

Det løftede landskab skyldes formentlig en ophobning af lava, og det meteorologiske center i Island har hævet risikoniveauet til 'gul kategori', hvilket betyder, at man bør holde ekstra godt øje med området.

Thorbjörn bakke ligger lige mellem byen Grindavík og Den Blå Lagune, derfor forbereder man sig allerede nu på at evakuere både byen og den populære varme kilde, der besøges af cirka 4000 mennesker om dagen.

Helga Árnadóttir, direktør for produktudvikling, salg og markedsføring af Den Blå Lagune, fortæller til RÚV, at man 'selvfølgelig' har udformet en plan for evakueringen.

»Vi har både en plan for evakuering, og så skal der udformes en plan for, hvis det kommer til at have strukturel indflydelse,« siger hun til mediet.

Den Blå Lagune i 2014 (arkivfoto) Foto: JOEL SAGET

Det er nemlig ikke usandsynligt, at et muligt vulkanudbrud så tæt på lagunen vil have materielle konsekvenser.

Det er cirka 800 år siden, der sidste har været et vulkanudbrud i området.

Dog er det ikke mere end cirka 10 år siden, at vulkanen Eyjafjallajokull, der ligger cirka 180 kilometer fra Thorbjörn bakke, gik i udbrud.

Et udbrud, der sendte store røgskyer ind over Europa, og man måtte aflyse over 100.000 flyafgange.

Sker der et udbrud i Thorbjörn bakke, vil det med stor sandsynlighed forblive lokalt.