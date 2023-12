Da en helikopter sent mandag aften lavede den første overflyvning nær vulkanudbruddet på Island, blev sprækken vurderet til at være omkring 2,5 kilometer lang.

Siden er den vokset. Og vokset.

Natten til tirsdag oplyses det, at revnen – som er opstået i kølvandet på de jordskælv, der førte til vulkanudbruddet på den islandske halvø Reykjanes – er omkring fire kilometer lang.

Det oplyser det islandske meteorologiske institut, Vedur, på sin hjemmeside.

Her ses et billede fra udbruddet.

»Udbrud fortsætter gennem hele sprækken,« lyder det fra instituttet i en opdatering fra klokken 02.50 natten til tirsdag.

Der blev dog meldt om størst intensitet omkring midten af sprækken, oplyses det.

Længe har det været ventet og frygtet, at der ville kunne finde et vulkanudbrud sted i området, da det i flere måneder har været præget af jordskælv, mens magma har samlet sig under jordoverfladen.

Sent mandag aften skete det så, da en række nye jordskælv satte gang i udbruddet.

Her ses røgen male himlen orange nær Keflavik på Island natten til tirsdag.

Fiskeribyen Grindavík, som ligger lidt syd for der, hvor vulkanen er gået i udbrud, blev allerede evakueret, efter at den første mistænkelige seismiske aktivitet begyndte at vise sig.

»Revnen er omkring fire kilometer lang, og den nordlige ende af revnen er lige øst for Stóra-Skógfell, og den sydlige ende er lige øst for Sundhnúk. Afstanden fra den sydlige ende til kanten af ​​Grindavík er næsten tre kilometer,« oplyser Vedur.

Ifølge norsk TV 2 vurderes det, at sprækken fortsat vokser.

Dog vurderes det også af Vedur, at styrken af udbruddet er 'aftagende'.

Men det betyder ikke, at der ikke kan være fare på færde:

»At aktiviteten allerede er aftagende er ikke en indikation af, hvor længe udbruddet vil vare, men derimod at udbruddet er ved at nå ligevægt. Denne tendens er set i begyndelsen af ​​alle udbrud på Reykjanes-halvøen i de seneste år,« lyder det fra Vedur.

Til det islandske medie RUV forklarer Jóhann Haukur Steingrímsson, der er eksperter i dæmninger hos Efla Engineering, natten til tirsdag, at placeringen af udbruddet umiddelbart er lovende, da lavastrømmen ikke ser ud til at nå Grindavík.

»Det er omtrent så heldigt, som det kunne være under omstændighederne,« siger han.

