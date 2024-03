Det står endnu ikke klart, om et vulkanudbrud nær byen Grindavík torsdag får betydning for byens indbyggere.

I det sydvestlige Island er en vulkan i nærheden af byen Grindavík for anden gang i år brudt ud.

Det skriver den islandske tv-station RUV og Islands Meteorologiske Institut.

Instituttet skriver på sin hjemmeside, at "intens seismisk aktivitet" begyndte omkring klokken 05.30 torsdag.

Cirka en halv time senere var vulkanen i udbrud.

Billeder fra stedet viser, at udbruddet sker nogenlunde samme sted som et udbrud 18. december sidste år.

Sprækken strækker sig cirka tre kilometer, og lava flyder primært mod vest. Strømmen ser ifølge instituttet ud til at være noget roligere end i december.

Torsdagens udbrud er det andet på under en måned. Årets første udbrud begyndte 14. januar og varede et par dage. Flydende lava nåede udkanten af fiskerlandsbyen Grindavík, hvis knap 4000 indbyggere forinden var blevet evakueret.

Kristín Jónsdóttir, der er geofysiker ved det islandske meteorologiske institut, siger til RUV, at torsdagens udbrud er sket ved en sprække i samme område som et udbrud, der skete i december 2023.

- Placeringen er ved Sundhnúk og øst for Sýlingarfell, men længere fra Grindavík, siger hun til mediet og kalder placeringen "heldig".

- Heldigvis er udbruddet nord for Grindavík og væk fra al infrastruktur.

RUV skriver, at al aktivitet omkring den nærliggende populære turistattraktion Den Blå Lagune er stoppet, ligesom folk på hoteller i området er blevet evakueret.

Ifølge RUV er der ikke nogen umiddelbar fare for byen Grindavík, Den Blå Lagune eller det geotermiske kraftværk i Svartsengi.

To islandske vulkanologer Armann Hoskuldsson og Thorvaldur Thordarson vurderer, at udbruddet kan vare to til fire dage.

Thordarson peger over for RUV på, at udbruddet i december varede omkring 60 timer. Torsdagens udbrud kan ende med at strække sig over 80 timer, lyder det.

Livestream fra RUV viser glødende lava, der siver ud af en sprække på omkring tre kilometer. Søjler af røg kan ses stige op derfra.

Det er det sjette udbrud på Reykjanes-halvøen i det sydvestlige Island siden 2021.

Island strækker sig over Den Midtatlantiske Ryg, en revne på havbunden, der adskiller den eurasiske tektoniske plade og den nordamerikanske tektoniske plade.

Indtil marts 2021 havde der ikke været et udbrud på halvøen Reykjanes i 800 år.

Nye udbrud fandt sted i 2022 samt juli og december 2023. Det har fået eksperter i vulkaner til at sige, at det muligvis er starten på en ny æra af vulkanaktivitet i regionen.

/ritzau/