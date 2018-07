Lidt heldigt har et islandsk marineinstitut konkluderet, at en DNA-test viser, at den formodede blåhval, der blev slagtet tidligere i juli, er en hybrid. Et barn af en finnhvalefar og en blåhvalmor, og derfor ikke omfattet af det forbud, der gælder fangst af blåhvaler.

Det har været forbudt at fange blåhvaler i over 50 år - siden 1966.

Hvalen blev fanget den 7. juli og DNA-testen kommer efter en international gruppe af marineforskere skrev til den islandske regering den 14. juli og bad om at al hvalfangst blev indstillet, indtil man havde fastslået identiteten på den døde hval.

Der var godt nok mange eksperter, der havde identificeret hvalen som en blåhval, ud fra de fotos, der var blevet taget. Men CEO'en fra firmaet, der er i centrum for kontroversen, Kristjan Loftsson, fortalte i sidste uge den australske tv-station ABC, at han var sikker på, der var tale om en hybrid.

»Jeg har set nogle af de andre hybridder, vi har fanget, og de så sådan ud,« sagde han.

Men antihval-gruppen 'Hard to Port' stiller sig tvivlsom over for de påståede DNA-resultater. De kalder instituttet 'Loftsson-venlig'.

»Enhver anden udmelding ville med al sandsynlighed betyde ende på hvalsæsonen 2018. Det ville have gjort ondt på Kristjan Loftssons forretning,« skrev de på deres Facebook-side.

Det meste af det islandsk-fangede hvalkød eksporteres til Japan. Foto: Sea Shepherd Vis mere Det meste af det islandsk-fangede hvalkød eksporteres til Japan. Foto: Sea Shepherd

Blåhvaler er mørke under deres mave, deres filtreringstænder er sorte, og formen og størrelsen af dens halefinne bliver også brugt til at identificere dem.

Hybridder kan se anderledes ud, men de er ekstremt sjældne. Alligevel er der blevet fanget fem hybridder på Island siden 1983.

Selv om de normalt ikke er i stand til at føde unger, så var en kvindelig hybrid, der blev fanget i Island i 1986, faktisk gravid, ifølge research i Journal of Heredity.

Men det, der virkelig gælder er, at blåhvaler er beskyttet af et fangstforbud - det er hybridder ikke!

Kristjan Loftssons hvalkompani, Hvalur HF, har licens til at dræbe 161 finnhvaler i år, og hydridder tæller med.