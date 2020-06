Præsident Gudni Johannesson står til at vinde 90 procent af stemmerne i Island, viser foreløbige resultater.

Som ventet genvinder Gudni Johannesson præsidentposten i Island med 90 procents opbakning foran udfordreren Gudmundur Franklin.

Det viser foreløbige resultater efter lørdagens præsidentvalg.

Da omkring ti procent af stemmerne var talt op, stod Johannesson til at vinde 90 procents opbakning, mens Gudmundur Franklin stod til ni procents opbakning.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der er omkring 252.000 registrerede vælgere i Island.

- Jeg er ydmyg og taknemmelig, siger Gudni Johannesson ifølge dpa, men påpeger samtidig, at kun få stemmer er talt op.

Meningsmålinger fra Gallup havde forud for valget peget på, at Johannesson ville sikre sig netop omkring 90 procent af stemmerne.

Dermed ligner historieprofessoren fra Reykjavik et meget sikkert bud på et statsoverhoved for de omkring 364.000 islændinge i yderligere fire år.

Han gik i 2016 til valg på et budskab om, at han som partiløs kunne skabe national samling ovenpå finanskrisen og politiske skandalesager, hvor blandt andre den daværende statsminister blev fældet af de såkaldte Panama-papirer.

Samtidig har Johannesson markeret sig i forbindelse med LGBT-rettigheder. Han kan også nogle gang ses samle skrald op i hovedstaden Reykjavik.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Hans eneste modkandidat ved præsidentvalget er forretningsmanden Gudmundur Franklin.

Franklin har en fortid som aktiehandler på Wall Street i 90'erne og 00'erne, men har siden skiftet til hotelbranchen og har flere gange forsøgt at gå ind i politik.

Præsidentposten i Island er i høj grad ceremoniel, selv om den også indebærer magt til at nedlægge veto mod de beslutninger, parlamentet træffer.

/ritzau/