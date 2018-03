- Repræsentanter for det officielle Island vil ikke tage til VM i fodbold, siger Islands udenrigsministerium.

Reykjavik. Islandske myndigheder meddelte mandag, at de boykotter sommerens fodbold-VM i Rusland, selv om det islandske landshold deltager i mesterskabet.

Det sker som reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury, England, 4. marts.

- Repræsentanter for det officielle Island vil ikke tage til VM i fodbold i Rusland denne sommer, hedder det i en erklæring fra Islands udenrigsministerium.

Der vil heller ikke komme medlemmer af det britiske kongehus eller af den britiske regering til VM i fodbold i Rusland, som ifølge den britiske regering står bag giftangrebet i Salisbury.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har sagt, at præsident Vladimir Putin vil bruge det kommende VM i fodbold, som Adolf Hitler brugte De Olympiske Lege i Berlin i 1936.

Johnson erklærer sig enig med et medlem af parlamentet, som konstaterer, at Putin vil bruge VM i Rusland til at styrke sit lands image, som Hitler gjorde det med OL i Tyskland.

- Ja jeg mener, at sammenligningen med 1936 bestemt er rigtig, siger han.

Men han mener, at det ville være forkert at trække det engelske landshold ud af turneringen. Det ville være at straffe de engelske spillere.

Johnson vil kræve af Rusland, at det kan garantere for sikkerheden ved VM, når det indledes i Rusland i juni.

Den russiske regering har nægtet ethvert kendskab til angrebet med nervegiften novichok./ritzau/Reuters