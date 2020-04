Vulkanforskere i Island har den seneste tid bemærket usædvanlig høj aktivitet på halvøen Reykjanes.

Derfor advarer de nu mod, at området kan få vulkanudbrud, der kan vare i århundreder. Det skriver The Guardian.

Det engelske medie skriver, at området har haft omkring 8.000 jordskælv de seneste måneder.

Derudover er skorpen steget med hele 10 centimeter. Forskerne har været opmærksomme på de usædvanlige tendenser siden januar.

Geologiske undersøgelser viser, at området ikke har været aktivt i mere end 800 år.

De fleste vulkaner på Island vågner op i et par år, hvorefter de falder i søvn igen. Men dette vulkansystem er anderledes.

Det vurderer man på baggrund af den aktivitet, der var, da systemet senest var i udbrud.

Hvis vulkansystemet skulle vågne igen, frygter man, at det vil gå ud over flytrafikken samt den nærliggende by Grindavík.

Det siger Kristín Jónsdóttir, der er meterolog, til The Guardian. Hun tilføjer:

»I nærheden findes også andre vigtige infrastrukturer. Herunder et geotermisk kraftværk. Tilførslen af ​​varmt og koldt vand kan også blive beskadiget. Det samme gælder for veje, inklusive vejen mellem Reykjavík og Keflavik.«

Myndighederne frygter, at nogle landingsbaner i området vil blive dækket af aske.

Selvom udbruddene kan vare længe, så vil der højst sandsynligt være tale om små og regelmæssige udbrud, der kan kontrolleres.