Sangeren Justin Bieber står af omveje med en del af ansvaret for, at Fjadrargljufur-kløften nu er lukket.

Islandske miljømyndigheder har torsdag valgt at lukke ned for offentlighedens adgang til stier ved fjeldkløften Fjadrargljufur.

Det sker for at beskytte mod ødelæggelse af økosystemet i og omkring kløften, som i de senere år er blevet stadigt mere presset af et stigende antal besøgende.

- I perioder med tøvejr bliver stien til ufremkommeligt mudder. Det får besøgende til at træde over vores hegn og gå parallelt med stien, som hurtigt ødelægger plantelivet, siger Daniel Freyr Johnson, rådgiver i Islands miljømyndighed.

I 2015 udgav verdensstjernen Justin Bieber en musikvideo til sangen, I'll Show You, hvori Fjadrargljufur-kløften spiller en prominent rolle. Og det har haft en mærkbar effekt.

Siden da er besøgstallet til attraktionen hvert år steget med 50 til 80 procent ifølge Daniel Freyr Johnson.

Han vurderer, at omkring 300.000 mennesker gik den knap to kilometer lange tur på kanten af kløften i 2018.

På YouTube er Justin Biebers video blevet set over 439 millioner gange.

Fjadrargljufur-kløften er dog ikke den eneste naturattraktion, som de islandske myndigheder har lukket ned grundet pres fra turister.

- Infrastrukturen er ikke sat op til så mange besøgende, som vi får nu, siger Daniel Freyr Johnson.

Et stigende antal er således blevet lukket midlertidigt ned de senere år.

Fjadrargljufur-kløften vil efter planen blive genåbnet 1. juni.

/ritzau/AFP