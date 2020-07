Fra fredag indfører Island en række restriktioner i forsøget på at inddæmme ny smittespredning i landet.

Fra fredag bliver det et krav at bære mundbind om bord på færger og indenrigsfly i Island.

Det sker som et led af stramninger af tiltag i forsøget på at dæmme op for nye smittetilfælde af coronavirus i landet.

Det skriver den islandske regering i en pressemeddelelse torsdag.

I sidste uge blev 31 nye smittetilfælde bekræftet i Island, mens torsdag var tallet 11. Det er det højeste antal smittede på et døgn siden 19. april, skriver den norske avis VG.

- For at minimere risikoen for yderligere spredning i samfundet er vi afhængige af at kunne teste tidligt, spore smittespredningen, få personer i fare for coronavirus i karantæne og indføre sociale restriktioner, siger chefepidemiolog Thorolfur Gudnason i pressemeddelelsen.

Fra fredag bliver antallet af personer, der kan samles, reduceret fra 500 til 100, skriver regeringen videre i pressemeddelelsen.

En afstand på to meter vil blive påkrævet. Når denne afstand ikke kan overholdes, er det her, hvor myndighederne påkræver ansigtsmaske.

Ud over ved rejser til vands og i luften kan det også være ved frisøren, massøren og lignende services.

Museer, natklubber og andre virksomheder, der er åbne for offentligheden, hvor reglen om to meters afstand ikke kan overholdes, bør lukke midlertidigt, skriver regeringen. Barer og restauranter skal lukke før klokken 23.

Island begyndte at lempe restriktioner i begyndelsen af maj. I slutningen af maj kunne landet som det andet i Europa efter Letland slå dørene op for diskoteker og barer med op til 200 gæster.

På daværende tidspunkt meldte Island, at det havde coronavirusset under kontrol.

I alt er 1872 personer i Island blevet testet positive for coronavirus. Af dem er 39 i øjeblikket isoleret med smitte, mens 1823 er blevet erklæret raske igen. Ti coronapatienter i landet er døde.

/ritzau/