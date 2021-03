For at styrke landets turisme vil Island denne uge åbne for alle turister, der har fået coronavaccine.

Fra torsdag vil det være muligt for besøgende fra hele verden at besøge Island, såfremt de er blevet vaccineret mod coronavirus.

Det meddeler landets statsminister, Katrín Jakobsdóttir.

Der vil hverken være krav om, at de besøgende bliver testet eller går i karantæne ved ankomst. De skal blot have bevis for at være vaccineret med en vaccine, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det drejer sig om vaccinerne fra Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson. Sidstnævnte blev godkendt 11. marts.

Islands tiltag skal styrke landets turisme efter et hårdt coronaår med nedlukning af både samfund og rejseindustri.

- Verden har været igennem meget de seneste 12 måneder, og vi håber alle på en langsom og sikker tilbagevenden til en normal hverdag.

- Det inkluderer genoptagelsen af muligheden for at rejse, hvilket er vigtigt både kulturelt og for handel og virksomheder, siger statsministeren.

Island har hidtil tilladt indrejse for EU-borgere, der er vaccinerede. Men det udvides nu til også at gælde borgere uden for Schengenområdet, oplyser statsministeren. Det inkluderer eksempelvis Storbritannien og USA.

Island, der i alt har registreret 29 coronarelaterede dødsfald, bliver et af de første lande til at åbne sine grænser siden pandemiens begyndelse.

Landets turisme faldt i 2020 med 75 procent til under en halv million besøg.

/ritzau/Reuters