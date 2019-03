En iraker er anholdt for formodet terror i Tyskland. Han ville sammen med andre afspore tog, siger anklager.

Politiet i Østrig har anholdt en irakisk islamist, der i 2018 forsøgte at begå terror i Tyskland. Det oplyser tysk politi og anklagemyndigheden i Wien.

Den 42-årige arrestant formodes at sympatisere med Islamisk Stat.

Han blev anholdt mandag i Wien på mistanke om, at han og andre for fem måneder siden spændte en stålwire på tværs af en togbane i Sydtyskland, hvor der kørte ICE-højhastighedstog.

Det var på strækningen mellem München og Nürnberg.

Togets frontrude blev knust, da den ramte wiren. Men toget blev ikke afsporet.

Talskvinden for den østrigske anklagemyndighed, Nina Bussek, siger, at hensigten var at dræbe passagerer. Men en teknisk fejl forhindrede, at deres plan lykkedes.

- Arabiske dokumenter og et flag fra Islamisk Stat har øget mistanken om, at det var en terrorhandling, siger hun.

Den 42-årige har erkendt, at han deltog, men han hævder, at der ikke var et terrormotiv.

Der blev i december smidt betonblokke på jernbanesporene, og det er han også mistænkt for at have taget del i.

Det er et tæt samarbejde mellem østrigsk og tysk politi, der har ført til anholdelsen af den 42-årige iraker.

Han er ifølge østrigske medier far til fem børn og arbejder i et sikkerhedsfirma med adgang til et fodboldstadion.

En eliteenhed fra østrigsk politi stormede mandag hans bolig i en etageejendom i Wien.

Ifølge avisen Bild har han i 15 år været soldat i Iraks hær. Han var tidligere en glødende tilhænger af den irakiske diktator Saddam Hussein.

Han kom til Østrig i 2012 som flygtning.

