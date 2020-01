Talsmand for Islamisk Stat har annonceret større angreb på Israel, som vil være bevægelsens hovedmål.

Islamisk Stat siger i en erklæring mandag, at Israel i fremtiden vil være hovedmålet for bevægelsens angreb.

Den jihadistiske gruppe har lagt erklæringen fra talsmand Abu Hamza al-Quraishi ud som et lydklip på internettet.

Talsmanden siger, at IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi opfordrer gruppens krigere til at "indlede en ny fase", og han siger, at der vil blive rettet større angreb mod Israel.

- Kalifatets soldater, uanset hvor de er, retter stadig deres øjne mod Jerusalem, hedder det blandt andet i den 37 minutter lange erklæring.

- Og i de kommende dage vil I - om Gud vil - se, hvad der gør jer skade, og hvad der får jer til at glemme de rædsler, I har set, siger Abu Hamza al-Quraishi, som advarer om angreb af hidtil uset omfang.

Nyhedsbureauet AFP har hidtil ikke kunnet bevise ægtheden af lydklippet, men klippet er offentliggjort på Islamisk Stats sociale medier.

Islamisk Stat har tidligere - med et selvudnævnt kalifat - kontrolleret store dele af Syrien og Irak. Gruppen er dog i vid udstrækning blevet nedkæmpet ved militære operationer i de to lande.

Gruppen er dog stadig aktiv flere steder - herunder også i Afrika og Asien. Blandt andet ved den egyptiske Sinai-halvø, der grænser op til Israel.

/ritzau/AFP