Seks blev dræbt og omkring 20 blev såret ved angreb på et shiamuslimsk møde i Afghanistans hovedstad.

Islamisk Stat tog sent mandag skylden for et selvmordsangreb i Kabul, hvor mindst seks blev dræbt og 20 andre blev såret. Det skriver gruppens propagandaorgan Amaq.

- En selvmordsbomber, der bar en selvmordsvest, slog til mod et shiamuslimsk møde nær præsidentpaladset i Kabul, skriver Amaq.

Det afghanske indenrigsministeriums talsmand Najib Danish siger, at mindst seks personer blev dræbt ved eksplosionen, som skete foran en skole i den centrale del af den afghanske hovedstad.

Ifølge de første rapporter var de fleste af ofrene medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, men Danish siger, at de fleste ofre var civile - deriblandt flere kvinder.

Selvmordsbomberen gik angiveligt hen til kontrolposten, der er placeret i det centrale Kabul, før han bragte sin vest til eksplosion.

Ikke langt fra skolen ligger landets finans- og justitsministerium. Også præsidentens palads er nær ved.

Basir Mujahid, der er talsmand for politiet, var omkring 20 meter fra eksplosionen, da den fandt sted. Han var i kvarteret, fordi en demonstration i nærheden var slut en halv time før eksplosionen.

- Jeg fjernede fire lig, men der lå flere på jorden, siger han uden at uddybe.

En demonstration i området var ironisk nok en protest mod regeringens manglende evne til at forhindre militante angreb.

Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, udtrykte mandag tillid til, at det snart vil lykkes at nå frem til en fredsaftale med Taliban.

- Jeg har det som om det nu kun er et spørgsmål om tid, siger Ghani.

Repræsentanter for Taliban mødtes for nylig med en amerikansk udsending i Qatar.

I USA er bestræbelserne på at få afsluttet konflikten i Afghanistan blevet optrappet. USA indledte krigen efter angrebene i New York og Washington den 11. september 2001.

/ritzau/AFP