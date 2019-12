Angrebet skete forud for den franske præsident, Emmanuel Macrons, møde om sikkerhed i regionen i næste uge.

Islamisk Stat tager i en erklæring skylden for et angreb på en militærbase i Niger tirsdag, hvor over 70 soldater blev dræbt. Angrebet er et alvorligt slag mod bestræbelser på at nedkæmpe jihadisme i Afrikas Sahel-region.

Sahel er et bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst, mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Islamisk Stat siger, at "mange hundrede bevæbnede jihadister udførte tirsdagens angreb på en militærlejr i Niger nær grænsen til Mali.

Angrebet på basen i Inates er det værste på Nigers militær i nyere tid.

- Terroristerne bombede lejren med granater og morterer. Eksplosioner i ammunitions- og brændselslagre forårsagede det store antal dræbte, siger en sikkerhedskilde.

Det nationale tv i Niger siger, at 71 blev dræbt, og at andre "savnes". 12 blev såret.

De seneste fire måneder er over 230 soldater blevet dræbt i Niger, Mali og Burkina Faso. 13 franske soldater blev dræbt i Mali i sidste måned, da to helikoptere kolliderede under en operation rettet mod jihadister i landets urohærgede nordlige dele.

Tusindvis af civile og soldater er blevet dræbt under voldelige konflikter i den store Sahel-region. Volden begyndte i Mali i 2012 og har spredt sig til Burkina Faso og Niger.

Analytikere påpeger, at oprørerne synes at være blevet mere offensive og avancerede i de seneste måneder.

Jihadisterne kommer med kalasjnikov-geværer, granater og bilbomber, som anvendes ved selvmordsangreb.

På den anden side står dårligt udstyrede regeringsstyrker fra Tchad, Burkina Faso, Mali, Mauritanien og Niger samt en franske styrke på 4500 mand.

Det er ventet, at Frankrig vil forsøge at presse andre EU-lande til at bidrage mere i Sahel-regionen under EU-topmødet Bruxelles torsdag og fredag.

/ritzau/Reuters