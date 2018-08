I en lydoptagelse opfordrer en stemme til hellig krig. Stemmen tilhører angiveligt Abu Bakr al-Baghdadi.

I sin første påståede tale i næsten et år opfordrer lederen af den militante gruppe Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, sine tilhængere til at fortsætte deres kamp.

Det fremgår af en lydoptagelse, der er lagt ud af det IS-tilknyttede medie al-Furgan.

»Du har ikke noget valg. Hvis du vil leve i værdighed, må du vende tilbage til din religion og kæmpe mod din fjende,« siger manden, der skal være Baghdadi.

»For de hellige krigere er størrelsen på sejren eller nederlaget ikke afhængig af, om en by bliver stjålet, eller om de er underlagt nogle, som har luftherredømme, interkontinentale missiler eller intelligente bomber,« tilføjer han.

Ifølge Reuters har det ikke været muligt for det britiske nyhedsbureau at kontrollere, om stemmen på optagelsen med sikkerhed er IS-lederens.

/ritzau/