De dødelige angreb mod to moskéer i Christchurch vil vække de sovende jihadister, advarer Islamisk Stat.

Islamisk Stat sværger at tage hævn for angreb mod to moskéer i New Zealand i fredags.

Det fremgår af en lydoptagelse, som den militante gruppe har offentliggjort på medieplatformen Nashir News mandag. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Drabsscenerne fra de to moskéer i New Zealand vil vække de sovende jihadister og motivere tilhængere af kalifatet til at tage hævn, siger en talsmand for Islamisk Stat i den 44 minutter lange lydoptagelse.

I de blodige angreb, der fandt sted i byen Christchurch, blev 50 mennesker dræbt. Lige så mange er indlagt på hospitalet med skader efter angrebet.

En 28-årig australsk mand ved navn Brenton Harrison Tarrant er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drab. Politiet formoder, at Tarrant, der beskrives som højreekstremistisk, var alene om angrebet.

Den formodede gerningsmand optog angiveligt en video, mens han likviderede mænd, kvinder og børn, der var til fredagsbøn.

Syv mennesker blev dræbt i Linwood-moskéen, da Brenton Tarrant åbnede ild mod de bedende muslimer. Forinden havde han dræbt 42 mennesker i Masjid al-Noor-moskéen få kilometer derfra.

Det er ikke oplyst, hvor det 50. offer blev fundet.

Brenton Tarrant skal sidde fængslet indtil 5. april, hvor en dommer skal tage stilling til, om han fortsat skal blive bag tremmer.

Mandag oplyste New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at den newzealandske regering er nået til enighed om at stramme våbenlovgivningen i landet.

- Dette betyder i sidste ende, at vi inden for ti dage efter denne forfærdelige terrorhandling vil have fremlagt reformer, som jeg tror vil gøre vores samfund mere sikkert, sagde hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De nærmere detaljer er endnu ikke på plads. Men en ny våbenreform vil ifølge premierministeren blive præsenteret inden mandag den 25. marts.

/ritzau/dpa