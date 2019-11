Torsdag blev Abi Ibrahim al-Hashemi al-Qurash udråbt som ny leder af Islamisk Stat.

Ud over at hans navn trækker religiøse tråde til profeten, og han formentlig har været juridisk leder af den ekstremistiske organisation, er det ikke meget, man ved om ham.

Det får flere analytikere til at pege på, at Abi Ibrahim al-Hashemi al-Qurash er et pseudonym. Heriblandt chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, David Vestenskov.