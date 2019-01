Krigere fra IS benyttede dårlig sigtbarhed under selvmordsangreb mod Syriens Demokratiske Styrker i floddal.

Jihadister fra Islamisk Stat har i Syrien dræbt over en snes medlemmer af en amerikanskstøttet styrke.

IS, som forsvarer deres sidste større bastion i Syrien, indledte angrebet under et voldsomt uvejr søndag og mandag, oplyser en overvågningsgruppe.

- IS dræbte 23 medlemmer af den amerikanskstøttede gruppe Syriens Demokratiske Styrker (SDF), hedder det i en meddelelse fra Rami Abdel Rahman fra Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Også ni jihadister blev dræbt under kampene i Eufratfloddalen, der begyndte søndag aften og fortsatte natten igennem frem til mandag morgen.

- Krigere fra IS benyttede den dårlige sigtbarhed under uvejret til at gennemføre selvmordsangreb mod SDF-styrkerne flere steder langs fronten i floddalen øst for Eufrat, siger overvågningsgruppen.

IS brugte mindst to selvmordsbombere, hedder det.

Syriens Demokratiske Styrker indledte for fire måneder siden, hvad der skulle være den sidste offensiv mod Islamisk Stat i Syrien.

I midten af december erobrede SDF landsbyen Hajin, som var den sidste by af nogen betydning, som Islamisk Stat havde kontrol over.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har under hele den snart otte år lange konflikt i Syrien indsamlet oplysninger om dræbte og sårede via netværk mange steder i landet.

Ifølge Observatoriet er 1087 IS-jihadister blevet dræbt siden begyndelsen på offensiven i september, mens 602 af SDF's medlemmer er faldet.

Jihadisterne angriber ofte, når vejret er dårligt, og der er lav sigtbarhed, da det bliver langt sværere for de amerikanskstøttede oprørere at tilkalde flystøtte.

Syriens Demokratiske Styrker, der er en kurdisk-arabisk alliance, har indsat over 17.000 mand i offensiven, som skal gøre det endeligt af med resterne at det "kalifat", som IS tidligere udråbte i store dele af Irak og Syrien.

Abdel Rahman siger, at IS har mistet de poster, som de indtog, da de ikke havde mandskab til at forsvare dem. Han siger, at jihadisterne ikke har meget mere at miste og synes indstillet på at dø i en sidste offensiv.

/ritzau/AFP