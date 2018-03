At mobiltelefoner kan virke forstyrrende på unge menneskers indlæring er ikke noget, der kun diskuteres i Danmark.

En islamisk skole i Bangladesh - Darul Ulum Moinul Islam madrassa - har således konfiskeret hundredvis af telefoner fra eleverne og brændt dem af på et stort bål.

Formålet var at forbedre de unge menneskers evne til at koncentrere sig om studierne. Det skriver channelnewsasia.

Elever på et seminarium i den sydvestlige del af landet blev simpelthen beordret til at aflevere deres mobiltelefoner i søndags. De blev smidt på et bål på en nærliggende mark.

»Dette udstyr ødelægger deres personudvikling,« sagde Azizul Hoque, der er talsmand for det islamiske seminarium.

»Disse studenter bruger internettet (på deres telefoner) hele natten, og så falder de i søvn i timerne den næste dag. Deres forældre er bekymrede.«

Seminariet - en 123 år gammelt institution med 14.000 studerende - er bestemt ikke mod den nye teknologi, mener Hoque.

Men med hensyn til mobiltelefoner så opvejer de negative konsekvenser bestemt de positive.

»Vi får masser af breve, der ønsker en fatwa mod muslimernes brug af mobiltelefoner. Mange brokker sig over, at de ofte bliver brugt til at aftale affærer uden om ægteskabet,« siger Hoque.

Det muslimske Bangladesh er officielt sekulært ledet, men muslimske gejstlige i de konservative dele af landet har meget magt.