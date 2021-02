Tre bjergbestigere er savnet i Pakistan, efter at de forsøgte at bestige verdens næsthøjeste bjerg, K2.

Pakistanske militærhelikoptere leder mandag for tredje dag i træk efter tre savnede bjergbestigere på K2, verdens næsthøjeste bjerg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De tre savnede bjergbestigere er 45-årige Muhammad Ali Sadpara fra Pakistan, 47-årige John Snorri fra Island og 33-årige Juan Pablo Mohr fra Chile.

Sadpara er en af Pakistans mest kendte bjergbestigere. Han har tidligere besteget otte af verdens højeste bjerge.

De tre bjergbestigere blev sidst set ved et sted med tilnavnet "Flaskehalsen", som er et af de farligste områder på bjerget.

Sadparas 20-årige søn, Sajid Sadpara, var også med på turen, men han blev nødt til at vende om, da en iltmaske, han brugte, gik i stykker fredag. Han ventede på sin far og resten af gruppen natten over uden at høre fra dem.

Det er gruppens andet forsøg på at bestige K2 denne vinter. Der er allerede tre andre bjergbestigere, som er døde denne vinter på K2.

I januar lykkedes det for første gang en gruppe bestående af ti bjergbestigere fra Nepal at bestige det 8611 meter høje bjerg om vinteren.

I 2008 døde 11 bjergbestigere på K2 i løbet af blot to dage.

/ritzau/