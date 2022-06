Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vestens sanktioner mod Rusland kommer ikke til at påvirke det russiske budget.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, ifølge Reuters.

»Betragter man det prisniveau, der er blevet etableret som følge af Vestens politik, så har vi ikke lidt tab i budgettet,« sagde Lavrov lørdag.

Ifølge Lavrov vil Vestens sanktioner ikke påvirke Ruslands olieeksport.

Samtidig melder Lavrov, at Rusland forventer en markant større profit på salg af energi.

Udmeldingen kommer efter at EU har sanktioneret Rusland ved blandt andet at stoppe for import af olie leveret via skibe, som står for cirka to tredele af importen til EU.

Samtidig har USA meldt ud, at de vil stoppe al import af olie og gas fra Rusland.

EU får i forvejen dækket omkring 40 procent af sit samlede gasindkøb gennem Rusland, og særligt Ungarn og Slovakiet er afhængige af importen af den russiske olie.