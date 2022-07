Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For første gang i næsten seks måneder kommer de to – formentlig – til at være i rum sammen.

Men det er ikke just fordi, at luften mellem dem kommer til at mærkes varm. Snarere tværtimod.

Denne uge mødes udenrigsministrene fra G20-landene på den indonesiske ø Bali – og blandt de fremmødte er amerikanske Antony Blinken og russiske Sergej Lavrov.

De to har ikke været i samme lokale – for ikke at tale om samme by – i knap seks måneder.

Her ses et billede af den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og russiske udenrigsminister Sergej Lavrov i Geneve i Schweiz i januar. Foto: RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY Vis mere Her ses et billede af den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og russiske udenrigsminister Sergej Lavrov i Geneve i Schweiz i januar. Foto: RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY

Men selvom manges øjne formentlig kommer til at hvile på dem for at se, hvordan de kommer til at agere under mødet, hvor især den russiske krig i Ukraine er på dagsordenen, skal man næppe forvente, at de to kommer til at holde et møde bare de to sammen.

Det skriver en række medier, herunder AP, The Hill og Reuters samt det russiske nyhedsbureau Tass.

En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium, Ned Price, oplyser i hvert fald til Reuters, at der ikke umiddelbart er udsigt til et møde mellem Blinken og Lavrov:

»Jeg kan ikke udtale mig om koordinationen, men jeg ville bestemt ikke vente mig et møde mellem Blinken og Lavrov,« siger han.

Her ses et billede af den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og russiske udenrigsminister Sergej Lavrov i Geneve i Schweiz i januar. Foto: POOL Vis mere Her ses et billede af den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og russiske udenrigsminister Sergej Lavrov i Geneve i Schweiz i januar. Foto: POOL

G20-mødet skal efter planen finde sted mellem den 7. og 8. juli, og ifølge The Hill udgør det »en potentielt akavet, offentlig konfrontation mellem USA og Rusland, som begge er medlemmer af den globale gruppe, mere end fem måneder inde i Ruslands krig mod Ukraine«.

Til samme medie oplyser Ned Price, at 'tiden ikke er den rette' til et bilateralt møde mellem de to udenrigsministre:

»Vi vil gerne have, at russerne giver os en grund til at mødes på bilateralt grundlag med dem, med udenrigsminister Lavrov, men det eneste, vi har set udgå fra Moskva, er mere brutalitet og aggression mod Ukraines folk og land,« siger han.

Det er dog planlagt, at den amerikanske udenrigsminister skal holde et bilateralt møde med sin kinesiske kollega, udenrigsministeren Wang Yi, hvor de to blandt andet skal tale om at undgå en konflikt mellem USA og Kina.

Selvom det – indtil videre – er udelukket, at Antony Blinken og Sergej Lavrov kommer til at mødes på tomandshånd, er det dog ikke usandsynligt, at deres veje kommer til at krydses på andre tidspunkter under mødet, skriver AP.

Hvis de gør, vil det være første gang, det sker, siden de to mødtes i Genève tilbage i januar – før krigen brød ud.