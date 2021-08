De ansvarlige for de voldsomme terrorangreb på Kabuls Lufthavn skyr ingen midler for at nå deres mål. De har henrettet kvinder og børn og håber at kunne bringe Vesten til fald.

En af de ulykkelige følger ved den katastrofale amerikanske tilbagetrækning var den pludselige løsladelse af tusindvis af fanger fra de afghanske fængsler.

Blandt de løsladte var hundreder af terrorister, man møjsommeligt havde arbejdet på at fange gennem de sidste mange år.

Dette inkluderer al-Qaeda-medlemmer, men mere iøjefaldende lige nu er medlemmerne af terrororganisationen ISIS-K.

Det er en gruppering, der blev til i efterdønningerne af det slagne ISIS-kalifat i Syrien og Irak. Det består primært af tidligere frustrerede pakistanske Taliban-medlemmer, der mistede tålmodigheden med Talibans mangeårige kamp mod Vesten.

ISIS-K er endnu mere ekstremistisk end Taliban. De mener, at Talibans udgave af islamistisk sharialov er alt for blødsøden. De har bevidst angrebet mål som pigeskoler, hospitaler og sågar fødestuer, hvor de ifølge øjenvidner skød og dræbte mødre, gravide og sygeplejersker.

Terrorbevægelsens fulde navn er Islamic State Khorasan Province. Khorasan betyder Solens Land og refererer historisk til en kæmpe region, der inkluderer dele af Iran, Pakistan og Afghanistan. Det er tilblivelsen af dette nye kalifat, der er ISIS-Ks mål, og derfor respekterer de heller ikke de nuværende, nationale grænser – for eksempel grænsen mellem Pakistan og Afghanistan.

En fødegang med efterladte børn efter ISIS-Ks angreb, hvor de efter sigende dræbte både sygeplejersker og gravide.

ISIS-K og Taliban er derfor heller ikke venner. Taliban er kun fokuseret på at få oprettet en islamisk stat i Afghanistan. ISIS-Ks planer er langt vildere, og de skyr absolut ingen midler for at nå dertil. Deres forhold til Taliban er anstrengt, og ved terrorangrebet torsdag dræbte de mindst 38 Taliban-krigere.

Men der er stadig klare forbindelser til Taliban igennem det såkaldte Haqqani-netværk. Khalil Haqqani, der nu er sikkerhedschef i Kabul, har en dusør på mere end 30 millioner kroner hængende over hovedet, og han har tidligere samarbejdet med ISIS-K.

»Flere store terrorangreb mellem 2019 og 2021 involverer samarbejde mellem ISIS-K og Talibans Haqqani-netværk såvel som andre terrorgrupperinger i Pakistan,« siger Sajan Gohel fra The Asia Pacific Foundation til BBC.

Talibans nye sikkerhedschef i Kabul, Khalil Haqqani, er en eftersøgt terrorist, der har forbindelser til ISIS-K.

Paradoksalt nok var det de seneste år lykkedes at minimere ISIS-Ks indflydelse i regionen, men netop Vestens tilbagetrækning muliggør nu en ny, farlig opblomstring af disse absolut skruppelløse ekstremister.

Da gruppen stod stærkest i 2016, estimerede Centre for Strategic Studies, at de var 3-4.000 medlemmer. Målrettede bombeangreb på deres tilholdssteder og samarbejde mellem Afghanistans og USAs sikkerhedsstyrker decimerede ISIS-K, der nu kun vurderes at have cirka 800 mand, men de rekrutterer nu aktivt, og det frygtes, at deres råhed appellerer til en ny generation af islamister.

»Jeg tror, at vi vil se en tilstrømning af internationale krigere mod Afghanistan. De vil komme fra Pakistan og Bangladesh, men også længere væk fra, og det vil utvivlsomt gøre ISIS-K farligere,« siger Colin Clarke, forsker ved Soufan Center i New York, til CBC.

Joe Biden bøjer hovedet for at mindes de omkomne ved terrorangrebet, der antages at være udført af ISIS-K. Foto: JIM WATSON

Deres formodede første mål er at få etableret et sikkert værested i regionen, hvortil de kan tiltrække flere krigere. Synlighed er en væsentlig faktor i, at dette sker. Derfor var angrebet på Kabul Lufthavn en kæmpe pr-succes for gruppen, og det er sandsynligt, at flere angreb vil følge.

Disse behøver ikke være begrænsede til Afghanistan. ISIS-K har ved flere lejligheder åbent angrebet FN-repræsentanter. ISIS-Ks fortsatte eksistens viser med al tydelighed, i hvilken grad USA har undervurderet deres eksistensgrundlag.

I oktober 2019 i forbindelse med drabet på den daværende ISIS-leder, Abu Bakr al-Bagdhani, pralede Donald Trump med, at det var lykkedes fuldstændigt at eliminere ISIS.

»Han var grundlægger og leder af ISIS, den mest skånselsløse og brutale terrororganisation i verden. Vi totalødelagde hans kalifat 100 procent.« Billederne fra Kabul viser, at Donald Trump tog fejl.

Der var en vis portion Ground Hog Day over den amerikanske melding torsdag aften, da det stod klart, hvor dødeligt terrorangrebet på Kabul havde været.

»Til jer, der udførte disse angreb, og til alle, der ønsker at skade USA, vil jeg sige: Vi tilgiver ikke, og vi glemmer ikke. Vi vil jage jer, til vi finder jer, og I vil komme til at stå til regnskab,« sagde præsident Biden i sin tale torsdag aften.

Det var næsten en kopi af, hvad George W Bush sagde efter angrebet på New York 11. september 2001. Dengang blev det startskuddet til krigen i Afghanistan.

Bevæggrunden for krigen var ifølge Biden at eliminere terrortruslen mod USA og Vesten. Begivenhederne nu bekræfter, at det ikke er lykkedes, og intet ville glæde ISIS-K mere end at forvolde død og ødelæggelse i vores del af verden.