Hvideruslands opposition og flere EU-lande vil have landet fjernet som medarrangør af VM. Forbund afviser.

Præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, vil "gøre alt" for, at næste års VM bliver afholdt i Hviderusland.

Det siger han tirsdag til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti.

Hvideruslands opposition og flere EU-lande har ellers opfordret til, at landet skal fjernes som medarrangør af VM, så længe regeringen fortsætter med at slå hårdt ned på fredelige prodemokratiske demonstrationer i landet.

Men de krav er IIHF ikke klar til at imødekomme forud for mesterskabet, som Hviderusland efter planen skal afholde med Letland i maj og juni.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at mesterskabet kan afholdes i Minsk (Hvideruslands hovedstad, red.). Vi vil udtømme alle muligheder for det, siger schweiziske René Fasel.

Hviderusland har i år oplevet nogle af de største demonstrationer i landets historie rettet mod den mangeårige præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt.

Efterfølgende beskyldte oppositionen præsidenten for at have svindlet med valget.

Siden har EU indført sanktioner mod Lukasjenko og hans allierede.

René Fasel siger tirsdag, at han planlægger at rejse til Hviderusland 7. januar for at mødes med Lukasjenko og diskutere VM-turneringen.

Tidligere på måneden sagde Tomas Petricek, udenrigsminister for Tjekkiet, som seks gange har vundet VM, at han ikke kunne forestille sig turneringen blive afviklet i Hviderusland.

Letland har allerede meldt ud, at landet ikke ønsker, at Hviderusland skal være involveret i VM. Den baltiske nation har også sat præsidenten for Hvideruslands ishockeyforbund på landets sorte liste.

Danmark er ved det kommende VM blevet placeret i den pulje, der efter planen skal spilles i Minsk.

