Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det står ikke særligt godt til med gletsjerne. I hvert fald ikke hvis man ser godt 30 år frem i tiden.

FNs UNESCO overvåger omkring 18.600 gletsjere på 50 af Verdens Kulturarvsteder. Men godt hver tredje vil ikke være der om tre årtier.

Det fremgår af en ny rapport fra UNESCO.

Blandt dem, der forsvinder, er isen på toppen af bjerget Kilimanjaro i Tanzania. Også gletsjerne i Dolomitterne i Italien og Yosemite og Yellowstone i USA forsvinder. Det skriver Sky News.

På dette foto, der er taget 4. juli 2022, ses en gletsjer, der er kollapset dage før, på bjerget Marmolada i Dolomitterne i Italien. Foto: PIERRE TEYSSOT Vis mere På dette foto, der er taget 4. juli 2022, ses en gletsjer, der er kollapset dage før, på bjerget Marmolada i Dolomitterne i Italien. Foto: PIERRE TEYSSOT

Ser man 80 år frem i tiden, forudser UNESCO, at omkring 50 procent af de gletsjere, der findes på Verdens Kulturarv, er væk.

Det kan dog være, at det lykkes at redde nogle af dem, hvis vi kan stoppe temperaturstigningen på under 1,5 grader.

De gletsjere, som UNESCO holder øje med, udgør omkring ti procent af verdens gletsjere.

Rapportens forfatter, Tales Carvalho, siger, at de smelter med 58 milliarder ton vand hvert år.

Sorte gletsjere, som dem på Grønland, opsuger mere varme end før. Nedfaldne sodpartikler farver overfladen på Grønlands gletsjere mørk og får isen til at smelte og tabe mere masse end før. Foto: Michael Bothager Vis mere Sorte gletsjere, som dem på Grønland, opsuger mere varme end før. Nedfaldne sodpartikler farver overfladen på Grønlands gletsjere mørk og får isen til at smelte og tabe mere masse end før. Foto: Michael Bothager

Det er det samme som den vandmængde, der bruges i Frankrig og Spanien om året.

Og det bidrager med fem procent til den globale vandstigning.

Den eneste løsning er en drastisk reducering af kulstofudslippet.

Tilbage i august fandt et andet studie, at Schweitz' 1.400 gletsjere havde mistet halvdelen af deres totale volumen på mindre end 50 år.

Fra 1931 til 2016 var volumen blevet halveret. Fra 2016 og til i dag er de gået yderligere 12 procent tilbage.