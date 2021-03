Et par ensomme isbjørne omgivet af pegende hotelgæster bag panserglas i flere etager.

Det er de kolde realiteter for to isbjørne, som ufrivilligt er blevet de kommercielle trækplastre på verdens første »isbjørnehotel«.

Hotellet åbnede forleden i Kinas nordøstlige Heilongjiang-provins og har allerede tiltrukket sig stor opmærksomhed fra omverdenen.

Ifølge CNN både på grund af de indespærrede isbjørne som det zoologiske midtpunkt, og fordi kritikken er haglet ned over etablissementet – ikke mindst fra dyreværnsaktivister.

Det utraditionelle isbjørnehotel er en del af dyreparken Harbin Polarland i provinshovedstaden Harbin.

Og ved hotellets åbning sidste år var det store slagnummer, at der for gæsterne var fuldstændigt overblik over den snævre isbjørnegrotte fra alle 21 værelser i det nybyggede hotel.

»Uanset om du spiser, leger eller sover – isbjørnene vil gøre dig selskab,« lokker hotellet.

Og videobilleder fra åbningsdagen viser da også, at de to indespærrede isbjørne fra nu af kan se frem til at blive indgående betragtet af hotelgæster i flere etager.

Foto: STR

Sågar í hotellets restaurant kan man via panserglas i gulvet se lodret ned på isbjørnene, der tilsyneladende ikke helt har vænnet sig til de nye omgivelser med menneskebevægelser i alle retninger.

For godt nok indeholder buret i midten af isbjørnehotellet også to små vandbassiner, og godt nok er der malet kunstig isfjelde på siderne af betongrotten, men alligevel er der en verden til forskel i forhold til isbjørnenes naturlige omgivelser i den uendeligt vidtstrakte arktiske natur.

Talskvinden Yang Liu forsikrer dog på vegne af Harbin Polarland over for nyhedsbureauet Reuters, at den indendørs grotte kun udgør en del af isbjørnenes samlede anlæg. Når temperaturen og luftkvaliteten tillader det, vil de store bjørne også få lov til at komme udendørs, lover hun.

Trods værelsespriser på op til omkring 2.000 kroner per nat er interessen ifølge talskvinde meget stor, og foreløbig er alt optaget i den første indkøringsperiode.

Foto: AFP

Det nye kinesiske hotelprojekt falder dog ikke i god jord hos dyreværnsorganisationer som PETA.

»Isbjørne hører til i Arktis – ikke i zoologiske haver eller i glasbure i akvarier. Og slet ikke i hoteller,« siger vicepræsident Jason Baker fra PETA til nyhedsbureauet Reuters.

»Isbjørne er aktive op til 18 timer om dagen i naturen i territorier, som kan strække sig over tusindvis af kilometer, hvor de for alvor kan leve,« tilføjer han.

Det er i øvrigt ikke første gang, at kinesisk fangenskab af isbjørne vækker opmærksomhed.

Foto: AFP

I 2016 påkaldte et indkøbscenter i den sydkinesiske by Guangzhou sig international fordømmelse ved at have isbjørnen Pizza fanget under meget trange vilkår i et indendørs bur til ære for indkøbscenterets kunder.