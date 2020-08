En mand er dræbt af en isbørn i Longyearbyen på den norske Atlanterhavsø Svalbard.

Angrebet skete på en campingplads, og NRK's journalist i Longyearbyen bekræfter, at den angrebne mand lå i et af teltene.

Det skriver NRK.

Yderligere seks personer, som overnattede på campingpladsen, er blevet ført til hospitalet.

De kom ikke til skade under isbjørnens angreb, men modtager krisehjælp på hospitalet efter at have været vidner til det.

Den omkomne boede på campingpladsen sammen med andre turister. Han blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet.

Politiet fik meldingen om angrebet klokken 3.50 fredag morgen.

»En person på campingpladsen var skadet efter at være angrebet af en isbjørn,« siger den fungerende administrative norske leder på Svalbard, Sølvi Elvedahl.

»Vi fik også besked om, at der var blevet skudt mod isbjørnen, men vi vidste ikke på det tidspunkt, hvor bjørnen var,« føjer han til.

En politipatrulje blev sendt afsted.

De fandt isbjørnen død på parkeringspladsen ved byens lufthavn.

Campingpladsen er fredag morgen mennesketom, men der står stadig telte på pladsen.

Myndighederne beder folk om at holde sig væk fra området omkring campingpladsen og lufthavnen.

Området bliver sandsynligvis snart bliver spærret af, så der kan gennemføres en rekonstruktion af nattens fatale hændelser.

Det er femte gang siden 1971, at en person bliver dræbt af en isbjørn på Svalbard.

Sidst det skete var i 2011.