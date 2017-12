Islamisk Stat fremlægger ikke nogen beviser for dens påstand om at stå bag en eksplosion i Sankt Petersborg.

Sankt Petersborg. Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for en eksplosion i et supermarked i den russiske storby Sankt Petersborg onsdag.

Det oplyser gruppens nyhedsbureau, Amaq.

- Angrebet, der var målrettet et indkøbscenter i Sankt Petersborg onsdag blev udført af en gruppe tilknyttet Islamisk Stat, hedder det i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

IS fremlægger ikke nogen beviser for dens påstand.

Mindst 14 mennesker, herunder en gravid kvinde, blev såret i eksplosionen onsdag aften. Alle er siden blevet meldt uden for livsfare.

Der var tale om en hjemmelavet bombe med 200 gram sprængstof. Den var fyldt med metaldele for tilsyneladende at kunne gøre størst mulig skade.

Eksplosionen fandt sted onsdag omkring klokken 20.30 i et supermarked tilhørende kæden Perekrestok.

I en tale til hjemvendte soldater fra Syrien sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, torsdag, at eksplosionen var et terrorangreb.

- I ved, at i går blev der udført en terrorhandling i Skt. Petersborg, sagde han ifølge nyhedsbureauet AP.

Samtidig fortalte han, at det var lykkedes at afværge yderligere et terrorangreb i byen dog uden at give flere detaljer.

Putins beslutning fra 2015 om at gribe militært ind i Syrien og støtte præsident Bashar al-Assad har gjort Rusland til et prioriteret mål for Islamisk Stat.

I torsdagens tale forklarede Putin, at den russiske indsats i Syrien har handlet om forebyggelse.

- Hvad kunne der ikke være sket, hvis tusinder eller hundredvis af disse (terrorister, red.) var vendt tilbage til os, veltrænede og bevæbnede, sagde han ifølge AP.

Supermarkedet Perekrestok ligger i centret Gigant-Hall, der i årtier har været et populært udflugtssted for borgerne i Sankt Petersborg - særligt familier med børn og teenagere.

