Vi vidste jo, at den var gal.

Men det er værre.

I hvert fald når det kommer til tempoet, hvormed gletsjerne i Antarktis smelter.

Det skriver CNN.

Smelter de største gletsjere i Antarktis, vil det kunne forhøje vandstanden i havet med næsten halvanden meter. Foto: Sergio Pitamitz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Smelter de største gletsjere i Antarktis, vil det kunne forhøje vandstanden i havet med næsten halvanden meter. Foto: Sergio Pitamitz/AP/Ritzau Scanpix

En ny rapport om tilstanden i Antarktis er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Science Advances.

I rapporten fokuseres der især på Denman- og Scott-gletsjerne i det østlige Antarktis.

Tilsammen indeholder de nok is til at kunne forårsage en stigning i havvandsniveau på næsten halvanden meter.

Jamin Grenbaum, der er geofysiker ved University of California San Diego's Scripps Institution of Oceanography, har været med til at foretage undersøgelsen. Han siger:

»Denne undersøgelse viser, at det ikke kun er slemt. Det er endnu værre, end vi troede.«

Tidligere undersøgelser har slået fast, at når gletsjere smelter, strømmer vandet under dem og ud i havet, og den proces forstærker kun smeltningen.

Undersøgelsen kommer mindre end en uge efter, at forskere kunne fortælle, den er gal med gletsjerne i Vestantarktis. Herunder i Thwaites-gletsjeren, der bliver kaldt for 'dommedagsgletsjeren.'

Der er ingen tvivl om, at synderen er den menneskeskabte globale opvarmning.

Hovedforfatteren til den nye rapport, Tyler Pelle, der er postdoc i oceanografi siger:

»Dette er enorme ismasser, som vi tidligere troede var stabile, og nu har vi alle disse beviser fra kystobservationer, der viser, at disse gletsjere har været i tilbagetrækningsmønstre i ganske lang tid nu.«

Han advarer, at mange menneskers liv kan være på spil, hvis vi ikke får gjort noget ved problemet, da mange områder vil blive oversvømmet fuldstændigt.

»Det, vi udleder nu, kommer til at påvirke klimaet i generationer fremover. Det, vi gør i dag, har indflydelse på, hvordan Jorden kommer til at se ud i 2100 eller 2300, selv om vi ikke er på denne Jord længere.«