I Syrien er Islamisk Stat presset så langt tilbage, at resterne opholder sig på under en kvadratkilometer.

Over 1000 civile er fanget blandt de sidste dele af den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien. De civile bliver af IS-soldaterne nægtet tilladelse til at forlade den lille landsby, hvor de befinder sig.

Det siger en talsmand fra Syriens Demokratiske Styrker (SDF). Gruppen har opbakning fra de amerikanske styrker.

SDF-talsmand Mustafa Bali oplyser, at IS har lukket alle veje til og fra byen for at forhindre de civile i at tage væk.

Militante fra IS gemmer sig i den lille landsby, der primært består af telte. Her bevæger de sig ifølge SDF i det skjulte via tunneler og huler.

IS, der tidligere sad på territorier i flere dele af både Syrien og Irak, er stort set bekæmpet i Syrien. Det lille område i det østlige Syrien, hvor de sidste rester af gruppen befinder sig, er på under en kvadratkilometer.

SDF har indtil videre holdt sig fra at rykke ind i det sidste lille område, som IS kontrollerer, for at spare de civile liv, som et angreb vil kunne koste.

Derfor er SDF's store offensiv i øjeblikket sat på pause.

Det er i byen ved navn Baghouz, at de sidste dele af IS har barrikaderet sig. En SDF-soldat, der befinder sig i en SDF-kontrolleret bygning i Baghouz, siger, at de civile gør det svært at gå videre med angrebene.

- Vi kan ikke komme nærmere på grund af de civile, siger soldaten Hamza Shaddadi til nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at byen vil være fri for IS-krigere "i løbet af få dage".

SDF indledte lørdag i sidste uge, hvad militsen selv betegnede som det "endelige slag" mod IS' sidste lomme i den østlige del af Syrien.

- Slaget vil blive indledt i aften, og dets mission er at fjerne den sidste rest af terrororganisationen, sagde talsmand Mustafa Bali i den forbindelse.

USA's præsident, Donald Trump, gentager søndag på Twitter sit løfte om, at USA vil trække sig ud af Syrien, "når kalifatet er 100 procent besejret".

/ritzau/AP