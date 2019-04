Ud af det blå var han tilbage.

Den berygtede grundlægger og leder af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, var mandag pludselig at finde i en video for første gang i fem år.

Hans tilbagekomst varsler ifølge eksperter ikke godt nyt. Og samtidig kunne Bagdhadi fortælle afgørende nyt om angrebene i Sri Lanka for lidt over en uge siden.

Det beskriver flere internationale eksperter, der har set videoen med IS-lederen igennem.

En af dem er New York Times' Islamisk Stat-korrespondent, Rukmini Callimachi.

I en tråd på Twitter beskriver hun en række af de ting, hun har lagt mærke til ved videoen og den berygtede leders tilbagekomst.

Og en af dem, der står tydeligst, er, at angrebene i Sri Lanka ikke er hævn for moské-angrebet i Christchurch, New Zealand, tidligere på året.

Det er ellers blevet nævnt flere gange - blandt andet af de srilankanske myndigheder og flere internationale medier - som motivationen for angrebene på blandt andet flere kirker i Sri Lanka påskesøndag.

Men ifølge korrespondenten så nævner Baghdadi udelukkende Islamisk Stats nederlag ved Baghuz i Syrien tidligere på året, som den udløsende faktor for angrebet i Sri Lanka.

Baghuz blev anset for at være den sidste lille bastion, som Islamisk Stat besad i Syrien. Og med faldet af byen forsvandt den sidste bid af det tidligere ellers så store kalifat, som terrororganisationen besad for bare få år siden.

New York Times-korrespondenten går desuden videre i sin dokumentation, hvor hun beskriver, at Sri Lanka-angrebene - som Islamisk Stat har taget ansvaret for - blev hyldet af Islamisk Stat-krigere og sympatisører.

Men på intet tidspunkt beskrev reelle IS-instanser angrebene i Sri Lanka som hævn for New Zealand, slår hun fast.

6. There were numerous ISIS statements about Sri Lanka. Not one described the attack as retaliation for New Zealand, yet that narrative is the one that seems to have taken hold. Note, posters like the one below were distributed by ISIS supporters, *not* the organization itself: pic.twitter.com/zhOHDI5vzZ — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 29. april 2019

Rukmini Callimachi beskriver yderligere på Twitter, at det reelt kun er anden gang, den sky leder af terrororganisationen står frem på en video.

Den seneste video af Baghdadi skal man helt tilbage til 2014 for at finde. Inden den optrådte han efter alt og dømme maskeret i en video i 2010.

Årsagen til, at Baghdadi så sjældent optræder på eksempelvis videooptagelser skyldes, at han er ekstremt fokuseret på sin egen sikkerhed.

Men nu, mener korrespondenten, står IS ved en skillevej, da man begynder at fokusere mere på eksempelvis det vestlige Afrika efter de store nederlag i Syrien og Irak de seneste år.

Derfor, mener eksperten, bruger Baghdadi også tid i videoen på at nævne en IS-relateret leder i det vestafrikanske land Mali, hvor organisationen har vokset betydeligt de seneste år.

Netop den vestafrikanske islamist, som Baghdadi bruger tid på i den nye video, menes at stå bag et meget omtalt angreb på amerikanske soldater i landet Niger i 2017.

Her omkom fire amerikanske eliteenheder i et af de største tab af amerikanske soldater i nyere tid i Afrika.

Under angrebene i Sri Lanka omkom mere end 250 personer, da en lokal islamistisk gruppe med IS-relation angreb fire kirker og tre prominente hoteller i østaten i det Indiske Ocean. Tre danske børn var blandt de omkomne.