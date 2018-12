USA-koalition har rettet et angreb mod en ledende jihadist, der skal have stået bag drab på vestlige gidsler.

Et ledende medlem af Islamisk Stat, som var involveret i halshugningen af den amerikanske hjælpearbejder Peter Kassig og andre vestlige gidsler, er blevet dræbt.

Det oplyser en talsmand for den amerikanskledede koalition, der kæmper mod Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Den dræbte islamist, Abu al-Umarayn, var sammen med flere andre medlemmer af Islamisk Stat mål for et amerikanskledet luftangreb i et ørkenområde i det sydøstlige Syrien søndag.

- Al-Umarayn havde vist tegn på at udgøre en umiddelbar trussel mod koalitionens styrker, siger koalitionens talsmand, Sean Ryan.

IS-lederen var involveret i drabet på Peter Kassig i november 2014. Kassig blev taget til fange i Syrien i 2013, hvor han udførte frivilligt hjælpearbejde i landet.

Koalitionens talsmand siger, at al-Umarayn også har været involveret i henrettelsen af flere andre gidsler.

/ritzau/AP