Et kæmpe krydstogtskib har slået rekorden for at være det største fartøj, der har passeret gennem den græske Korinthkanal.

På tidspunkter var det så snævert, at de over 929 passagerer kunne nå klippesiderne på kanalen, hvis de rakte armene ud over rælingen.

Korinthkanalen, der strækker sig over 6,4 kilometer, er nemlig blot 24 meter bred på det snævreste punkt, mens det rekordsættende krystogtskib, MS Braemer, er 22,54 meter bredt.

Vis dette opslag på Instagram Breathe in everyone! A fantastic photo from this morning, sailing through the #CorinthCanal #travel #Greece #cruise #fredolsencruiselines #cruising Et opslag delt af Fred. Olsen Cruise Lines (@fred.olsencruiselines) den 9. Okt, 2019 kl. 4.47 PDT

Rekordforsøget gennem Korinthkanalen blev - selvfølgelig - gennemfotograferet, og billederne taler for sig selv.

Det var om at holde tungen lige i munden.

Vis dette opslag på Instagram A rather tight squeeze for #Braemar this morning as she sailed through the Corinth Canal. #cruising #cruise #travel #corinthcanal #Greece #fredolsen #cruiseline #fredolsencruiselines Et opslag delt af Fred. Olsen Cruise Lines (@fred.olsencruiselines) den 9. Okt, 2019 kl. 3.35 PDT

Clare Ward fra Fred Olsen Cruise Lines, der ejer MS Braemer, kalder i en pressemeddelelse bedriften for ‘en enorm milepæl i Fred Olsens 171-årige historie’, som de er ‘stolte over at kunne dele med deres gæster’.

Det britiske krydstogtskibet sejlede ud fra Southampton, England, 27. september og rekordforsøget blev gennemført 9. oktober.

Korinthkanalen skiller halvøen Peloponnes fra det græske hovedland og er normalt beregnet til mindre skibe, da den som nævnt er relativt smal.